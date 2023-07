Aguas calmas por un lado y embravecidas por otro: la crecida del río Neuquén por el temporal de lluvia puso a prueba un gabinete casi en retirada. Con otra agenda está el intendente Mariano Gaido, quien presentará una propuesta para que a la ciudad se le restituyan seis puntos de coparticipación.

POR ANDREA DURÁN

El gobierno de Omar Gutiérrez parece haber logrado aquietar las turbulencias financieras con la autorización para echar mano del fondo anticíclico y anunció el viernes la fecha de pago de los aguinaldos que, al menos por ahora, no demandarán emisión de nueva deuda. Aguas calmas por un lado y embravecidas por otro: la crecida del río Neuquén por el temporal de lluvia puso a prueba un gabinete casi en retirada y obligó a activar respuestas de emergencia para enfrentar sus consecuencias.

Serán tareas que continuarán por meses, no sólo porque el agua se mantendrá alta en la zona de la Confluencia para desagotar los embalses y hacer lugar para nuevas precipitaciones (se espera un evento similar o aún peor para mediados de mes), sino porque hay puentes y caminos que aún deben reconstruirse.

Al gobernador electo Rolando Figueroa la crecida lo encontró lejos de la provincia, pues voló a Estados Unidos para su bautismo de fuego en el círculo petrolero. Venía rechazando todas las invitaciones a foros locales del sector, pero aceptó la que le hizo la AmCham y el IAPG y se llevó a una reducida comitiva que incluyó a su más estrecho colaborador, Juan Luis “Pepé” Ousset, al intendente de El Chañar, Gonzalo Núñez, a la diputada electa del MPN azul y blanco, Daniela Rucci, y a la actual legisladora del PRO, Leticia Esteves.

Allegados a la ahora precandidata a diputada nacional ya han hecho correr la versión de un posible ministerio de Energía para ella, aún con la advertencia de Figueroa de dejar afuera a cualquiera que se autoproclame por adelantado. Posibilidad o no, Esteves ha sido una de las más activas en esa agenda e incluso ya había hecho el mismo programa de entrenamiento el año pasado, también junto con Rucci.

Figueroa aprovechó el viaje para llevar su prédica a favor de los proyectos de GNL, no solo para abastecer el mercado de Sudamérica sino aprovecharlo “a nivel global”, y se trajo algunos compromisos de visita como el que hicieron desde Shell.

Esta semana ya estará en la provincia y, además de acelerar la actividad de campaña en Cutral Co y Plaza Huincul, donde se votará el 23, seguramente también podrá ver las consecuencias de la crecida in situ aunque, claro, todavía no son su responsabilidad.

Quien está con otra agenda entre manos es el intendente de la capital, Mariano Gaido, quien en los próximos días presentará una propuesta para que a la ciudad de Neuquén se le restituyan los seis puntos de coparticipación que “cedió” Derlis Kloosterman a la provincia cuando se acordó la ley, a principios de los 90.

No será como un mensaje a Figueroa, sino más bien al resto de los municipios: que sepan de antemano con qué discusión se van a encontrar cuando quieran proponer el tema. “Mariano quiere marcar la cancha para que se sepa lo que la ciudad hace por la provincia y por el país”, planteó un funcionario.

La cuenta que quiere proponer el intendente sería, ya no la de sus habitantes “formales”, sino la de quienes trabajan en Neuquén, envían a sus hijos a las escuelas de Neuquén, consumen servicios en Neuquén, pero a la noche se van a dormir a otro lado. Aseguran que hay un fallo de la justicia provincial que podría servir de argumento para incorporar esta suerte de parámetro de “uso de la ciudad” al debate de una nueva ley.

El de la coparticipación es un tema que tiene demasiados interesados y muy pocos convencidos sobre la posibilidad de hacer realmente algo. Probablemente ni al propio Figueroa, aunque su compañera de fórmula, Gloria Ruiz, viene prometiendo que desde su lugar en la Legislatura abrirá esa discusión para Plottier y el resto de los municipios.

Con la actual intendenta ya solucionó un primer cortocircuito político, probablemente pueda haber otros. En cualquier caso, el viernes servirá para que todos los integrantes del frente recuperen perspectiva: la justicia electoral les entregará a las 11, en el Cine Teatro Español, el diploma que los confirme como el próximo gobierno de la provincia.

