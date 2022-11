OPINION – EDITORIAL PRESTADA Victoria Donda y su lista de escándalos

La titular del INADI, Victoria Donda, como tantos personajes de la política Argentina, ha sido participante de varios escándalos. El más reciente se produjo luego de que la diputada por el PRO María Eugenia Vidal le recriminara por su silencio luego de que el gobernador de Formosa, Gildo Insfran la calificara de “retrasada mental” durante un acto. Algo que no fue así cuando Mauricio Macri dijo que Alemania era una «raza superior» y Donda, inmediatamente, salió a cuestionarlo con los tapones de punta.

Donda habló del tema en “Y ahora quién podrá ayudarnos”, el programa radial de Ernesto Tenembaum. El periodista le planteó si había una doble vara en el INADI, ya que parecían ser impiadosos con las figuras de la oposición pero permisivo con las del oficialismo. “Una cosa es el INADI y otra Victoria Donda como dirigente política, que dirijo el INADI, pero no soy el INADI”, comenzó a justificarse Donda. Y continuó aclarando que contra Macri era ella la que había hecho una expresión como dirigente política. Pero no alcanzó, porque en las redes estalló la furia tuitera, acusándola de tener una “doble vara”.

No es la primera vez que Donda se ve envuelta en escándalos.En mayo del 2021, la funcionaria oficialista publicó un tuit celebrando la designación de Ornella Infante en la Dirección de Políticas Antidiscriminatorias del INADI, jactándose de que se trataba de “la primera funcionaria nacional trans”. Cosa que no era así, ya que fue el gobierno de Macri el que otorgó un cargo importante a una chica trans, cuando Mara Pérez Reynoso asumió al frente de Oficina de Coordinación de Diversidad y No discriminación del Ministerio de Seguridad de la Nación, encabezado por Patricia Bullrich. Por esta equivocación, Donda fue denunciada por discriminación ante el INADI, organismo que ella dirige, por Pérez Reynoso, quien la acusó de querer “borrarla de la historia argentina” y de invisibilizarla.

Pero uno de los escándalos más resonantes fue en marzo del 2021, cuando su ex empleada doméstica Arminda Banda Oxa la denunció por “explotación laboral”: había trabajado para la funcionaria durante 13 años, muchos de ellos en negro. Sucede que durante la pandemia, Donda le había dicho a Banda Oxa que no podía mantenerle el sueldo. «Le había pedido por favor a Victoria que me haga la jubilación pero me salió con que no podía. Nunca más me habló. A las dos semanas me llamó ofreciéndome un cargo en INADI, no sé qué cargo quería darme. Después me ofreció un plan social pero no le contesté”, denunció entonces la empleada.

Pero la lista de escándalos va más allá. En julio del 2020, Baby Etchecopar la denunció por haber emitido “expresiones discriminatorias” durante una entrevista con alumnos de la Escuela de Comunicación de PERFIL. En dicha entrevista, Donda había expresado el deseo de “construir una sociedad donde los Baby Etchecopar sean repudiados y no tengan audiencia”. Esto desató una denuncia penal, sostenida en que la funcionaria “alentaba e invitaba al odio y proponía desaparecerlo”.

A fines de ese mismo año, la titular del INADI protagonizó otra pelea: esta vez con la la referente de + Valores, Cynthia Hotton. Ambas habían coincidido en TN para debatir sobre la legalización del aborto. Hotton, manifiesta pro vida, comenzó a plantear una serie de argumentos que Donda calificó de “fanatismo religioso”. Frente a esto, la ex diputada acusó que Donda la estaba discriminando por ser una ciudadana de fe. No solo exigió la renuncia de Donda al INADI, si no que luego le inició una demanda.

Sin embargo, Donda pareciera tener una coraza que no lograron conseguir otros ex funcionarios de Alberto Fernández como Martín Guzmán o Matías Kulfas, entre otros, ya que sobrevive en su cargo, a pesar de los escándalos.