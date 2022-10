OPINION – EDITORIAL PRESTADA Una Argentina que agoniza

“Hay derrotas que tienen más dignidad que una victoria” dice Jorge Luis Borges; mientras tanto, no todos los logros se festejan. Ambas afirmaciones resultan precisas si es que el fracaso enseña y la victoria es solo ese efímero instante que ayuda a reafirmar el rumbo. En definitiva, toda historia es un zigzagueante andar de logros y fracasos.

En el año 27 A.C., Augusto, sobrino nieto de Julio César, se convierte en el primer Emperador Romano. A lo largo de cinco siglos, el imperio se extiende victorioso desde la península Ibérica hasta el norte de África y Mesopotamia. Roma se erige como una de las mayores potencias de la historia. Pero todo logro, por magnífico que se vea, cada tanto carga el germen de su propio fracaso.

No existen monocausalidades que expliquen mágicamente las caídas. Sí podría decirse que la Roma del Siglo V fue atravesada por un relámpago en forma de decadencia física y moral, un liderazgo ineficiente y graves problemas fiscales. Las tribus bárbaras, poseedoras de una cultura ínfima en relación al sol que alumbró Roma, aprovecharon las debilidades del imperio y la ciudad eterna fue conquistada. El sol dejó de brillar y así el ocaso fue inevitable.

El oscurantismo atravesó Europa luego de la caída de Roma, un período signado por violencia extrema e irracionalidad. Los Nobles imponen su poder por sobre el campesinado, la Iglesia controla voluntades a través de imágenes divinas y a las clases sometidas se las somete aún más negándole los saberes. Luego, en el Siglo XV, las luces del Renacimiento se encienden y nuevamente iluminan el conocimiento. Se abren las puertas de los monasterios y la cultura toma la calle. Mientras tanto, las universidades se multiplican.

Picasso nos enseñaba que “hay personas que transforman el sol en una simple mancha amarilla, pero hay también quien hace de una simple mancha amarilla el propio sol”. En su “Paloma de la Paz”, obra de 1949, su talento transformó una mancha en sol.

A diferencia de lo logrado por el malagueño, el sol que desde fines del Siglo XIX comenzó a brillar en Argentina, de a poco se transformó en mancha. El golpe de Estado de 1930 se encargó de apagar una de las tantas luces que cuidadosamente encendimos luego de Pavón, batalla que en 1861 traza las aguas divisorias entre el caudillismo y las aspiraciones de modernidad. Así, la oscuridad depositó su manto antes de que el Siglo XX finalizase su primera mitad.

Sin embargo, la barbarie seguiría derribando puertas. Al golpe de Yrigoyen le sucederían cinco más. Dos de ellos, los de 1966 y 1976 apagarían aún más las luces de esperanza. En el primero, se desmiembra el aparato científico. La inversión en ciencia y tecnología deja de ser prioridad en las agendas públicas. A partir del segundo, la especulación financiera le tuerce el brazo a la producción. Invertir para generar riqueza desaparecería como objetivo prioritario en los planes estratégicos de talleres y empresas.

Las luces de la democracia se encendieron nuevamente en 1983 y el juicio a las Juntas de 1985 es el sol que entibia la esperanza de un país más justo. Y en este punto me detengo un instante para recordarles a los más jóvenes que exploran la historia a través de una película. La creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) en 1983 es el punto de partida que posibilitará que a través de los juicios, la barbarie de la represión encuentre su encierro en las celdas.

Hoy, a casi 40 años de continuar andando el sendero democrático, las luces que aclaran el futuro no brillan con la intensidad necesaria. Todo yace en penumbras. “En septiembre florece la temporada de tomas de escuelas así como en marzo se deshoja la temporada de paros docentes”, nos recuerda la pedagoga Claudia Romero. La pulseada es política, no una que ayude a construir saberes. El cepo argentino no es solo cambiario, es también uno al conocimiento.

La educación argentina ya no alumbra. La luz de la Reforma Universitaria que en 1918 guío al resto de América Latina hoy es solo un tímido candil de lo vivido. A mediados de la década del 1950, uno de cada tres estudiantes universitarios de la región era argentino. Hoy, Chile gradúa más de seis profesionales por año por cada 1.000 habitantes. Argentina solo tres. La diferencia es tan impactante que me obliga a revisar la estadística más de una vez.

La universidad se construye con alumnos preparados para el reto superior. De lo contrario, fracasa. Hoy, como nos dice el Observatorio Argentino por la Educación, sólo 16 de cada 100 pequeños que ingresan a su primer grado terminarán la escuela secundaría en tiempo y con los conocimientos mínimos para desempeñarse exitosamente en lo académico. Y si recorremos el universo de quienes son víctimas de la pobreza e indigencia, solo 3 de cada 100. La escuela no nos prepara para el desafío amplio de la vida. El sistema educativo se va apagando.

Las caídas no son ni eternas ni infinitas. Sí, si nos entregamos a la muerte. “Nada está perdido si se tiene el valor de proclamar que todo está perdido y hay que empezar de nuevo”, nos recuerda Julio Cortazar en Rayuela. Argentina debe empezar de nuevo.

Para el país, recomenzar simplemente significa que quienes nos representan honren la Constitución “…con el objeto de constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad”. Y si bien hoy la patria se retuerce agonizante, ayudémosla, es que aún respira.

Doctor en Educación. Profesor del Área de Educación de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella.