OPINION – EDITORIAL PRESTADA Pichetto sigue con las polémicas: «El pueblo mapuche es invasor, por suerte apareció Roca»

Miguel Ángel Pichetto redobló la apuesta de sus polémicas posturas y esta vez apuntó contra los mapuches. Lo realizó en el programa de María O’Donell por Urbana Play, donde previamente reforzó sus dichos contra la ministra Ayelén Mazzina y volvió a cuestionar el rol del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidades. «El pueblo Mapuche es invasor, no es originario de Argentina, es de Chile (…) la Patagonia es Argentina por Roca«, declaró.

«Yo creo sinceramente que el ministerio de la Mujer nunca debería haber existido como tal, debería haber habido una política trasversal desde la jefatura de Gabinete que comprendiera a todos los ministerios«, comenzó el exsenador Pichetto, en diálogo con la periodista María O’Donell por Urbana Play.

También cuestionó a la periodista por «correr para el mismo lado que Jonatan Viale» y «tener el mismo proceso de formación intelectual de las universidades argentinas». «Son todos de centro izquierda», criticó.

Pichetto disparó contra las comunidades mapuches: ¿qué dijo el Auditor General de la Nación?

«Acá en Argentina se perciben mapuches, negros, toda las percepciones valen mientras ocupan tierras que no son de ellos, mientras existen estos organismos como el INADi y el INAI… en fin», subrayó el exsenador nacional.

Al mismo tiempo, reconoció que presentará una denuncia contra el titular del INAI, Alejandro Marmoni, por haber hecho el relevamiento y el otorgamiento de tierras, porque «tienen la capacidad de hacer relevamientos, pero no de otorgar reconocimiento de la propiedad», informó.

«Además, el pueblo mapuche es un pueblo invasor. No es originario de la Argentina, es originario de Chile, en Argentina por suerte apareció Julio Argentino Roca y la Patagonia es Argentina por Roca«, setenció.

Aclaró que, el pueblo mapuche, es oriundo de Chile y que invadieron la Patagonia para «robar ganado y mujeres» desde el siglo XIX.

Anteriormente había sido consultado por sus críticas a la ministra de la Mujer, Ayelén Mazzina. «Yo no dije que la señora no era mujer, dije que tenía otra condición y que es libre de tenerla y que no tengo ningún tipo de problema respecto de su identidad sexual«, aclaró y volvió a insistir con que su cuestionamiento era porque la funcionaria no había dicho nada sobre el caso de Lucio Dupuy.

«No dijo nada porque su ministerio tiene una política de ghetto, de minorías, no de mayorías», volvió a la carga el dirigente de Juntos por el Cambio.

«Hay 261 femicidios en la Argentina y nadie le da bola, hay mala gestión, eso es lo que estoy cuestionando; trabajan sobre las minorías que no llegan ni al 1%«, concluyó.

