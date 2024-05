OPINIÓN EDITORIAL PRESTADA Máximo Kirchner si la vio: el día que anticipó la victoria de Milei

En una entrevista en un canal de streaming, el dirigente de La Cámpora rememoró el momento en el que se dio cuenta del alcance electoral del líder libertario.

ue después del acuerdo con el Fondo”, recordó Máximo Kirchner, en una entrevista realizada por Pedro Rosemblat para Gelatina. El conductor le había preguntado sobre cuándo entendió que Javier Milei podía ser un candidato con chances electorales: “Él en CABA saca 14 o 15 puntos. Vi los debates, de ese momento, en el que estaba Leandro (Santoro), (Myriam) Bregman. La tarea de uno, muchas veces uno lo ve desde otro lugar diferente de lo que ve la gente. Y algo anidaba ahí”.

En el reportaje vía streaming, el dirigente de La Cámpora recordó cuando le vio el potencial electoral a Milei. “Muchas veces, la dirigencia piensa que 14 o 15 puntos en una elección es poco. Depende de dónde vengas puede ser poco o mucho. La verdad que a mí no me dejaba de sorprender que alcanzara esa cantidad de votos. Expresando las ideas que expresaba y cómo las expresaba”, destacó el hijo de Néstor y Cristina Kirchner.

Con un sutil disparo a la gestión económica de Alberto Fernández, el titular del PJ bonaerense continuó: “Sabía que mientras la economía no mejorara, más podía crecer este tipo de oferta electoral. Porque, aparte, no es un fenómeno que quede en la Argentina. Uno ya veía procesos de otras partes del mundo. Algunos en Europa. Veníamos de lo que había hecho Bolsonaro en Brasil. Por lo tanto, no era para descuidar”.

“En materia económica, cuando vos no tenés respuestas a la demanda de la gente, después de que le había ido muy mal a Mauricio Macri, y nosotros no podíamos llegar a cumplir con la palabra comprometida, en la elección de 2019, era evidente que, por algún lado, el descontento de la gente, la desilusión, diferentes situaciones que trajo la pospandemia; iba a generar candidaturas y el ascenso de personajes de este tipo”, concluyó Kirchner.