OPINIÓN – EDITORIAL PRESTADA Margarita Barrientos: “Después de octubre, esto va a empeorar”

“Después de octubre, va a empeorar, todos saben que va a ser más difícil todavía. Después tenemos que darle oportunidades al gobierno que venga para que pueda salir adelante y nos pueda sacar de donde estamos”, expresa casi a manera de rezo Margarita Barrientos. “Esta situación social la veo muy difícil, tanto que me acuesto y me levanto pensando en eso. Y a nosotros nos cuesta cada día más”, agrega la fundadora del comedor Los Piletones,

“Ojala que lo que venga no tenga que ser tan complicado como con este gobierno. En estos cuatro años, hemos pasado por un momento muy difícil, primero porque no recibimos nada de apoyo del gobierno nacional, y segundo porque cuando les mandábamos una carta al ministerio nos rechazaban porque decían que le pertenecíamos a Mauricio Macri, y eso nos dificultó muchísimo”, agrega Barrientos.

La referente social que le da de comer a 3.700 personas diarias, se muestra preocupada por el deterioro de la situación económica, y su impacto en la inseguridad, “La alarma de saqueo la estoy mirando. La verdad te da una tristeza enorme. No es volver a lo mismo porque en el 2001 pasó distinto. Es una situación distinta, hay más necesidades, pero la gente, como habrán visto en la televisión, robaban vino, cerveza, ropa. Hay coas que uno puede tolerar, pero hay cosas que uno no está tolerando, porque la falta de seguridad es terrible, no se puede salir con la criatura ni a la plaza”, sostuvo Barrientos en El Disparador (Delta 09.3).

“No se veía venir la victoria de Javier Milei. estamos muy desorientados, como todos. Hay gente que está desorientada porque no se sabe qué va a hacer. Inclusive hay gente que no sabe cómo votar. Y nos va costar muchísimo salir de esta situación, porque la gente está muy mal. Nosotros lo vemos todos los días, personas que trabajan en empresas vienen acá porque no tienen nada para comer”, contó Barrientos.

