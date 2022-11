OPINION – EDITORIAL PRESTADA Madres de Plaza de Mayo atacó el mensaje de Alberto Fernández: «Es un insulto»

El presidente Alberto Fernández le dedicó un mensaje de despedida a Hebe de Bonafini tras conocerse la noticia de su fallecimiento este domingo 20 de noviembre. Sin embargo, sus palabras no fueron bienvenidas por la Asociación Madres de Plaza de Mayo, agrupación que integraba la militante por los derechos humanos: lo cuestionaron y plantearon que era «un insulto».

«Con la partida de Hebe de Bonafini perdimos una luchadora incansable. Reclamando verdad y justicia junto a las Madres y Abuelas, enfrentó a los genocidas cuando el sentido común colectivo iba en otra dirección. Con enorme cariño y sincero pesar, la despido. Hasta siempre Hebe», expresó el mandatario este domingo a través de su cuenta de Twitter.

Horas después llegó la dura respuesta de la asociación, la cual no coincidió con las palabras de Fernández y comenzó a corregir sus palabras: «Sr. Presidente no se perdió nada, el legado de las Madres vive en el pueblo».

«Relacionar la lucha de nuestra Presidenta con otra organización es un insulto», planteó la agrupación, en referencia a la relación que el mandatario hizo con Abuelas de Plaza de Mayo, y concluyó: «Por suerte Hebe hizo público todo lo que pensaba de usted».

Si bien la relación de Hebe de Bonafini con el Gobierno actual tuvo un buen comienzo, este no tardó en convertirse en un vínculo de actitud crítica y confrontativa tanto para con Alberto Fernández como su gestión y sus funcionarios, como fue el caso del exministro de Economía, Martín Guzmán.

«Están negociando el hambre de la gente. Estoy disgustada, no sólo porque el Presidente me mintió. Quiero que la gente sepa que no tenemos nada que ver con este acuerdo. Jamás permitiríamos que un hombre como Guzmán, que está negociando con el Fondo, lo haga con el hambre del pueblo», lanzó la referente política cuando se negoció el acuerdo con el FMI.

A su vez, tras firmarse el acuerdo con el Fondo, Bonafini compartió una carta en la que pedía «perdón de rodillas» por «no haber logrado convencer al Ejecutivo de no pagar», hecho que calificó como «un mazazo al corazón». «No nos escucharon, lamentó».

La despedida de Cristina Kirchner

Como era de esperarse, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue una de las tantas figuras políticas que expresó sus condolencias por la muerte de Hebe de Bonafini a través de su perfil de Twitter, espacio que aprovechó para calificarla como un «orgullo de la Argentina» y destacar su labor en materia de Derechos Humanos.

«Queridísima Hebe, Madre de Plaza de Mayo, símbolo mundial de la lucha por los Derechos Humanos, orgullo de la Argentina. Dios te llamó el día de la Soberanía Nacional… no debe ser casualidad. Simplemente gracias y hasta siempre», expresó la funcionaria.

La relación entre ambas se fortaleció en el último tiempo, sobre todo después de que el fiscal federal Diego Luciani solicitó 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para la vicepresidenta por la Causa Vialidad.

«No podemos permitir que Cristina sea condenada ni que vaya presa. Hay que hacer una pueblada, es lo único que le va a salvar. Hay que defenderla con todo. Nosotros somos la justicia», insistió Bonafini en defensa de la funcionaria.