Opinión – Editorial Prestada HUMOR POLÍTICO

Antes que nada, corresponde bajarle un cambio a la exagerada indignación que provocó la conducta del ya mundialmente famoso diputado Ameri. De hecho, deberíamos empezar a valorar el episodio. Gracias a esas honorables tetas estrenadas el pasado jueves, el país entero se pudo enterar de que hay un señor ocupando una banca en el Congreso Nacional cuyo mérito principal es haber sido un destacado barra brava del fútbol argentino. También quedó claro que el tipo no tenía la menor idea de lo que se debatía en el recinto, ni le interesaba.Hay otro gran aporte que debemos agradecer a esta flamante delantera: la fuerte sospecha de que este muchacho no es la única bestia peluda que está mezclada entre los 257 diputados y los 72 senadores que elegimos. ¿Cuántos Ameri más hay en el Congreso? ¿Cuántas tetas se necesitarán para desenmascararlos? ¿Cuándo rajan a Alperovich?Ojalá muy pronto esta, u otra silicona nacional y popular, nos ayude a resolver estos dilemas y nos revele quién puso en la lista al diputado Ameri, quién lo avaló y a quién responde.Merece un párrafo aparte la genial reacción del kircherismo. Se asombraron y se horrorizaron como si en esa lista de diputados hubieran puesto, por ejemplo, a Rosendo Fraga, con ese aspecto impecable y ese nudo de corbata que sólo él sabe hacerse, y de golpe se les trasformara en una bestia en musculosa chupando tetas desenfrenadamente. La única realidad es que no pusieron en la lista a un Rosendo Fraga sino que pusieron a un Ameri. ¿De qué se asombran? ¿Qué esperaban? ¿Churchill?————————