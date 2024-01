OPINIÓN EDITORIAL PRESTADA Federico Struzenegger acusó a la CGT de haber negociado “sin remilgos con la dictadura” y ahora querer “eludir el debate”

En una extensa columna en el diario Perfil, el economista que redactó el DNU de desregulación de Javier Milei negó que éste viole la legalidad contituconal y aseguró que quienes lo cuestionan “quieren defender sus privilegios”

“No quiero detenerme en la discusión sobre la procedencia del DNU, porque creo que quienes la plantean lo hacen como estrategia para evitar discutir el ataque a sus privilegios”, escribió Federico Sturzenegger. “No creo necesario entrar en ese juego. Solo la necesidad de eludir el debate puede motivar a la CGT, que negoció sin remilgos con dictaduras, a marchar a la Corte Suprema por una supuesta violación de la legalidad de un instrumento constitucional”, acusó con dureza el economista que redactó el decreto de necesidad y urgencia firmado por el presidente Javier Milei que deroga y reforma una gran cantidad de leyes con la finalidad de desregular la economía y dar la mayor libertad posible a los actores del mercado.

Contrastó de este modo, la negativa de la central sindical a debatir y la decisión de apelar a la justicia y a las medidas de fuerza para frenar el DNU, con el hecho de que, según él, con la dictadura, la CGT no tenía reparos en sentarse a negociar.

Bajo el título “La revolución de la libertad”, Sturzenegger publica hoy en el diario Perfil un extenso artículo en el que, en línea con el mensaje presidencial de fin de año, sostiene que quienes “cuestionan al DNU desde la constitucionalidad quieren defender sus privilegios”; crítica dirigida especialmente contra la CGT que ya convocó a un paro para el próximo 24 de enero. El ex funcionario macrista también dijo que los sindicatos no tendrán argumentos contra la libre elección del proveedor de salud por parte de los asalariados, apuntando así contra uno de los principales cimientos del poder gremial.

Asegurando que el decreto 70/23, al igual que el proyecto de ley titulado “Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” enviado al Congreso esta semana, están inspirados en el pensamiento de Juan Bautista Alberdi -a quien cita al comienzo del artículo-, Sturzenegger sostiene que el DNU está justificado porque existe la emergencia y no se abordan en él temas tributarios, penales, electorales o de partidos políticos.

También relata que estas normas -DNU y mega ley- surgen de “un trabajo de año y medio” de “revisión de leyes” que hizo para la entonces candidata presidencial Patricia Bullrich, con la colaboración de Ricardo Ramírez Calvo, que le aportó el marco constitucional.

“Por lo tanto, cuando escucho que el DNU no puede tener 300 artículos o tratar muchos temas, me pregunto: ¿qué Constitución están leyendo? Porque la nuestra no establece limitaciones específicas”, alega.

En lo que hace al contenido del decreto, los resume en “tres ejes fundamentales y complementarios: ampliar las libertades individuales, eliminar los privilegios de la casta y desregular la economía”.

La ley ómnibus enviada por el gobierno de Javier Milei al Congreso esta semana

En lo que hace al primer eje, “las libertades individuales reciben una onda expansiva”, dice Sturzenegger, con la eliminación de muchas restricciones a los contratos individuales “que habíamos naturalizado”, como las que representaba la ley de alquileres.

Desde su visión, constituye un privilegio de la casta, que “la gente no pueda elegir libremente sus medicamentos, sino que esté sujeta a los que su médico acordó con cierto laboratorio”, lo que “infla artificialmente los precios” de los remedios.

“Debilitar los privilegios de la casta es crucial (porque) causan la miseria de la gente”, sentencia el ex presidente del BCRA.

Además, “los recursos en manos de las castas se utilizan para perpetuar el sistema de castas”. Por lo tanto, “adicionalmente a la voluntad de hacer que los mercados funcionen bien”, el DNU y la mega ley tienen “como objetivo desmontar esta estructura de poder, impidiendo la canalización de recursos hacia los sectores que buscan mantener sus privilegios a costa de la población”.

El DNU, dice su autor, desafía las inequidades, al “exponer los privilegios de la casta”. “¿Cómo argumentarán los sindicatos contra la libertad de elección de la gente respecto de su proveedor de salud?”, pregunta.

“¿Qué alegarán los empleados de Aerolíneas si se plantea permitir que la gente vuele libremente dentro de Argentina? ¿Y los dueños de los registros automotores, cómo defenderán que los trámites no se puedan realizar digital y directamente con el gobierno nacional?”, agrega.

Struzenegger advierte también que el DNU es sólo el primer paso “en un proceso de reformas más amplio que el presidente Milei tiene en mente”.

El segundo paso fue la ley enviada al Congreso que contiene “más medidas anticasta y de desregulación, con reformas en áreas claves como la pesca, la energía y el transporte”. En su opinión, esto “fortalece el régimen de defensa de la competencia”.

En el artículo, repasa las otras reformas propuestas, como las que conciernen a la educación -examen integrador del secundario, eliminación de las restricciones a la educación a distancia y comparación de resultados, posibilidad de arancelamiento de los estudios universitarios para no residentes extranjeros-; y al “desarme de la colonización de la cultura con la que durante años el kirchnerismo doblegó nuestra producción cultural”. Además de los cambios en materia electoral y la futura reforma del Estado.

Sturzenegger adelanta también en el artículo que otro proyecto de ley que se enviará “muy pronto” apunta a “derogar unas 150 leyes absurdas u obsoletas”.

También celebra que se produzca un debate en el Congreso y expresa la esperanza de que “tras este proceso de reformas, Argentina emerja más libre, con menos mochilas que frenen su desarrollo”.

Y, antes de cerrar con el deseo de “un 2024 feliz y en libertad”, vuelve a citar a Alberdi: “¿Quién hace la riqueza? ¿Es la riqueza obra del gobierno? ¿Se decreta la riqueza? El gobierno tiene el poder de estorbar o ayudar a su producción, pero no es obra suya la creación de la riqueza”.

