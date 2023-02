OPINIÓN – EDITORIAL PRESTADA Escándalo libertario: «favores sexuales» y la incógnita sobre de qué vive Javier Milei

Periodista de política.

Podría ser una película. El género es difícil de clasificar: está a medio camino entre una comedia de sketchs y una tragedia griega. De cualquier manera, está claro que La Libertad Avanza siempre da que hablar. A la interna infernal que se fagocitó a gran parte de los miembros fundadores se sumaron ahora las gravísimas denuncias de la otrora presidenta de la juventud libertaria, Mila Zurbriggen.

Y todos los focos de conflicto apuntan a la misma dirección: a un espacio que vendería sus cargos, a un líder que no se mueve si no es por dinero, y a un armado en el que supuestamente crecen mujeres apuntadas por hacer “favores sexuales” o que se destacan en las redes por sus fotos hot. Pero nada de eso raya la candidatura de Javier Milei, el hombre anticasta que crece en todas las encuestas. El show debe seguir.

Teléfono

El mensaje es de principios de noviembre. Es un chat privado con Karina Milei, la hermana del líder y quien tiene un enorme peso sobre el armado y sobre el cerebro del economista. En especial con todo lo que tiene que ver con el dinero: ella es quién recauda, quién distribuye, y quién pone los precios. En esta conversación a la que accedió NOTICIAS esto quedó bien claro.

“Hola, ¿cómo estás? Tanto tiempo”, arranca Karina. El diálogo por Whatsapp se daba a raíz de que la fuente que revela el intercambio quería presentarle ciertas personas del círculo rojo al diputado. Pero “el jefe”, como la llama Milei, tenía otros planes. “Yo no sé si sabés, pero esas cenas son pagas. Sino Javier no va”, contesta la hermana. ¿Cuánto sale un encuentro con el diputado? Los números varían según a quién se le pregunte, pero van desde los tres mil a los diez mil dólares por reunión según admiten desde el propio espacio. “Así se financia un partido, lo hacen todos, ¿dónde está el problema?”, se pregunta un consultor cercano a Milei.

Es una verdad que plantea algunos interrogantes. ¿Cómo se mantiene Milei? Antes de ser candidato a diputado vivía en un departamento de dos ambientes en el Abasto, luego de la campaña se mudó a un coqueto country en Benavídez. Esta duda va aparejada con que no tiene un sueldo formal: renunció a su trabajo como gerente de Aeropuertos Argentina 2000, la empresa de Eduardo Eurnenekian, el 9 de diciembre del 2021, horas antes de asumir su banca. Desde entonces -como publicita cada vez que lo hace- “dona” el sueldo que recibe como diputado. ¿Milei vivirá de lo que recauda en estas cenas? ¿“Regala” su salario gracias a que cobra fortunas por estos encuentros?

Sobre el manejo de los fondos del espacio venían las críticas del primero que se fue, Carlos Maslatón. El abogado fue uno de los que impulsó a Milei de dar el salto a la política, pero a mitad del 2022 se fue del partido con durísimas críticas. “Instalaron el fascismo interno en La Libertad Avanza. Privilegiaron la venta de candidaturas por plata por sobre el armado político real. ¿Por qué cobran las visitas de Milei? ¿Por qué se corrompieron?”, dice, y apunta a que el diputado no sólo factura las reuniones privadas sino que le pide plata a los militantes que lo quieren convocar para un acto partidario.

Rompecabezas

Todos los debates terminan en el mismo lugar: cómo se armará la lista nacional y las listas provinciales de Milei para este año. Aunque a simple vista podría parecer una pelea de egos, es exactamente lo contrario: a pesar de que nadie imagina al libertario siendo Presidente para fin de año, los 18 o 20 puntos que las encuestas le auguran lo convierten en la gallina de los huevos de oro. Todos los que vayan en los primeros lugares de las listas legislativas, para diputados provinciales o concejales, van a terminar obteniendo un trabajo más que rentable durante al menos cuatro años.

Esa realidad es cierta para todos los partidos con chances en las elecciones, pero en el caso de La Libertad Avanza tiene una particularidad. Es que ahí es todo menos transparante el método en cómo los cargos se reparten. No es por mérito, por los votos que puede aportar, por los militantes o por el armado, como sucede en otros espacios. Por eso es que la bomba que hizo estallar Zurgbriggen, que es la principal referenta de un armado nacional de jóvenes llamado “La Generación”, trajo tanta cola: era un tema que venía siendo muy debatido puertas para adentro.

“A los delincuentes del armado de Capital se le sumó la casta de cada provincia. Los pibes de cada provincia me pasan el mismo reporte: ‘nos corrieron por plata’. Este frente no es distinto a ninguno, no brinda nada nuevo. Javier, que tiene aires de mesianismo, jugó con nuestra ilusión y se aprovechó de la juventud. Es una persona que no escucha y que traicionó a su gente más leal por plata y gente sucia”, dice. Y además hace foco en “mujerzuelas”, como dice ella, “brujas y prostitutas a las que les adjudican cargos para los que no les da”.

Ella no quiere dar nombres, pero desde su espacio apuntan a Juliana Santillán, armadora bonaerense, a María Celeste Ponce, referente de la agrupación “Pumas Libertarios”, y a Lourdes Palavecino, otra militante, tres mujeres de perfil muy activo en las redes en las que suelen subir fotos hot. También mencionan el caso de una militante de Avellaneda, que en su momento sostuvo ser la armadora de La Libertad Avanza en esa localidad, Silvina Soria, una “influencer sexual” que sube contenido erótico a sus redes. Sin embargo, no hay pruebas para sostener la tesis de que ocupan un lugar en el armado por hacer “favores sexuales”.

¿Viva la libertad?

Cerca de Milei negaron absolutamente todas las acusaciones. En un comunicado, acusaron a Zurbriggen de estar “ávida de cargos y de beneficios económicos”, y minimizaron las acusaciones sobre las “mujerzuelas”. “Hacen lo que quieren con su cuerpo y con sus redes, no hay nada malo ahí”, dicen. De todas maneras, algo le habrá afectado al diputado: en una amable entrevista exenta de repreguntas en el canal LN+ Milei dio a entender que Zurbriggen respondía a Maslatón, su ahora enemigo acérrimo, una acusación que no resiste el mínimo archivo.

En el bando de los primeros expulsados de La Libertad Avanza el tema también escaló. “El espacio está pagando el precio de haberse llenado de marginales cuyo único fin era morder una porción de la torta y cuyo único ‘aporte’ ha sido difamar a los propios. Lo curioso es que quienes hoy prenden el ventilador tras quedar afuera pasaron más de dos años llamándonos traidores a quienes ayudamos a difundir las ideas de la libertad y acompañamos la candidatura de Milei sin pedir nada a cambio”, dice el influencer Emanuel Dannan, uno de los primeros en ser apartados del armado. Y, sobre el loteo de cargos, varios apuntan a que Zurbriggen también fue “puesta a dedo” como presidenta de la juventud por parte de Carlos Kikuchi, el armador nacional que viene siendo discutido dentro del espacio y que venía batallando contra la candidatura bonaerense del abogado Fernando Burlando, que parece que va a prosperar a pesar de su resistencia.

En este clima el espacio libertario se acerca a las elecciones. Quién mejor lo definió fue un militante reconocido dentro del armado, que está dentro de la agrupación “Avanzan Los Aliados” y que en Twitter figura como @Sagazluna. En un hilo, en el que criticó también a Maslatón y a Zurbriggen, aseguró: “Hubo una dificultad para sostener la idea de que íbamos a tirar a la casta mientras se cerraba con la casta en todos los distritos. Para muchas personas es una decepción sentir que quisieron trabajar alineados al proyecto sin ser escuchados por nadie mientras de la nada se ve a gatos que se sentirían más cómodos en el VIP de Kika que conduciendo agrupaciones. En 2023 Milei necesita a los militantes para fiscalizar, para nada más, nosotros no aportamos plata ni contactos. Si no quieren decepcionarse no se hagan falsas esperanzas militando proyectos de poder ajenos, si les ofrecen guita agarren, sino esperen a que los llamen. Pero no compren pescado podrido”. Parece que en eso se convirtió el espacio que decía venir a cambiar la política. En pescado podrido.

Portazo y denuncias.

Mila Zurbriggen era la presidenta de la juventud libertaria. Pero se fue del espacio haciendo fuertes denuncias.

Noticias: ¿Por qué te fuiste?

Zurbriggen: No aguanté más. No fue por un cargo o por plata, como dicen algunos, sino porque me jodió ver cómo se usó a la juventud. Apoyamos una propuesta que pensábamos que era la misma que la nuestra, pero creo que Javier no es eso, y me vi en la obligación de hablar.

Noticias: ¿Qué no está bien?

Zurbriggen: Milei tiene muchos vicios de la vieja política. No sé si empezó con buena intención y después se corrompió o si siempre fue así. Quiero creer que no, pero no puedo defender a alguien que no es quien dice ser. Hay muchos referentes con miedo (ndr: luego de la denuncia de Zurbriggen habló un militante libertario de Tucumán, Vancis Roda, que luego recibió amenazas). Los animo a que hablen también.

Noticias: Estás diciendo lo mismo que sostenían los que primero se fueron del espacio.

Zurbriggen: Cuando adquirí cierta posición dentro del frente empecé a ver esto, y quería ver si podía cambiar ciertas cosas. Pido disculpas a todos los referentes y los militantes, tenemos que volver a estar todos unidos en el movimiento libertario.

Noticias: Hablaste de “favores sexuales” a Milei. ¿Te constan?

Zurbriggen: Miren la lista de asesoras en la Legislatura, miren algunas presidentas de agrupaciones y de qué viven. No voy a hablar mal de una mujer ni de lo que decide hacer con su vida, pero cuestiono la idoneidad. El hecho de que no haya idoneadad a me genera dudas sobre cómo se dieron las cosas. No denuncio a Milei puntualmente, sino al manejo de el frente.