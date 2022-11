OPINION – EDITORIAL PRESTADA El Top 10 de frases polémicas de Hebe de Bonafini

Una de las mujeres emblema de Madres de Plaza de Mayo falleció a los 93 años. Macri, Vidal, Uribe y hasta Carlotto y Verbitsky han sido objetivos de sus dichos.

Alos 93 años falleció una de las mujeres emblemas de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini. Lo confirmó primero la vicepresidenta en sus redes sociales y luego su familia a travéz de una carta. Estaba internada desde hacía unos días en el Hospital Italiano de La Plata.

Si algo destacó a Hebe en su vida fueron las frases polémicas que se habían convertido ya en una marca registrada. Siendo un ícono de la resistencia civil contra la última dictadura ha tenido, a lo largo de estos 39 años de democracia acumuló un sinfín de frases picantes y polémicas que marcaron una postura, desde su oposición a la conformación de la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas (CONADEP) -a queHebe pretendía que fuera manejada por las Madres de Plaza de Mayo-, hasta su rechazo a los principios democráticos cuando estos no arrojaban los resultados que ella deseaba.

A continuación, un listado –breve y azaroso– de frases que levantaron polémica:

1- «Por primera vez le pasaron la boleta a Estados Unidos. Yo estaba con mi hija en Cuba y me alegré mucho cuando escuché la noticia. No voy a ser hipócrita con este tema: no me dolió para nada el atentado . Me puse contenta de que, alguna vez, la barrera del mundo, esa barrera inmunda, llena de comida, esa barrera de oro, de riquezas, les cayera encima».

Septiembre de 2001, sobre el atentado de las Torres Gemelas de Nueva York, que dejó un saldo de 3.000 víctimas fatales.

2- «Verbitsky es un sirviente de Estados Unidos. Recibe un sueldo de la Fundación Ford y, además de ser judío, es totalmente pronorteamericano.»

Septiembre de 2001, tras las críticas de Horacio Verbitsky a los dichos de Hebe de Bonafini.

3- «¿Quién puede pensar que la gente de la guerrilla va a torturar? Sólo en la cabeza de mierda de Uribe puede caber eso. Es una mierda y un gran hijo de puta.»

3 de enero de 2008, sobre el entonces presidente de Colombia.

4- «La presidenta Cristina Fernández de Kirchner tiene mucha democracia y mucha tolerancia, porque otro gobierno los hubiera desalojado a palos y a gases como merecían.»

25 de junio de 2008, sobre una de las tantas protestas del sector agropecuario contra el gobierno nacional por la resolución 125.

5- «Era una movilización de clases altas y medias que siempre salen para estas cosas. Desde mi lugar, yo hago el más grande repudio para todos los hipócritas que lo fueron a aplaudir.»

31 de marzo de 2009, tras la convocatoria de quienes se concurrieron a rendir tributo a los restos del recién fallecido expresidente Raúl Alfonsín.

6- «¡Váyanse de nuestra plaza bolitas hijos de puta! ¡Váyanse bolivianos de mierda!»

15 de diciembre del 2009, en el inicio de una «Ronda de los Jueves» de las Madres, cuando se encontraron con el velorio público a modo de protesta por un boliviano asesinado.

7- «Basta de ser democráticos para ser buenitos. Yo me cago en los buenos, no soy buena.»

24 de marzo de 2017, en su discurso en conmemoración del golpe de Estado de 1976.

8- «Ella negocio con quienes mataron a sus hijos. Negociar con el enemigo es lo peor que puede hacer una persona, yo crei que Estela era una persona digna, pero ahora creo que es una traidora.»

Sobre la relación cordial de Estela de Carlotto con María Eugenia Vidal, que en 1976 tenía 2 años de edad.

9- «Son para el mundo un ejemplo de dignidad y de resistencia.»

Sobre los etarras condenados por terrorismo en España.

10- «Lo dije antes y lo voy a decir de nuevo: Macri es un reverendo hijo de mil putas.»

24 de marzo de 2017, mismo discurso, sobre la figura presidencial.

por R.N.

15 vistas 15