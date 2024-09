OPINIÓN  EDITORIAL PRESTADA El operativo clamor por la vuelta de CFK

El streamer Andrés Ducatenzeiler, conocido como El Duka, pidió la vuelta al gobierno de Cristina Kirchner.

Cristina. Jugátela toda hermana ¿Cuántos años de vida te quedan? ¿Cinco, diez? Sabes tus nietas que orgullosas van a estar si jugás un tiro más. A perder, jugá a perder. Me voy a presentar para perder, decí. Sabes como les va a temblar el culo, Cristina. A todos. Cuando empiecen las hordas en la calle a acompañarte. Y digan ‘si esta mujer estaba muerta..’. Esta mujer no existe más, le metimos dos tiros, le tenemos 40 causas”, expresó El Duka en su programa streaming.

El streamer Andrés Ducatenzeiler, conocido como El Duka, realizo un monólogo pidiendo la vuelta de la exmandataria Cristina Kirchner a la Casa Rosada. “Camina por 9 de Julio, Cristina. Para ver como se te van sumando los Espartacos. Yo, te lo aseguro, yo soy el primero y no soy tuyo. Soy argentino de Diego Armando Maradona. Dale, Cristina. Sí te llega esto, empezá a caminar sola. Camina sola por la 9 de Julio. Que alguien avise a algún informativo o algún tuit ‘Esta Cristina caminando’», continuó el expresidente del Club Atlético Independiente.

“Si somos menos de 2 millones cuando empezaste a caminar, me equivoque. Empezá a caminar por 9 de Julio. Que va a ser grande la caravana. Y si un día no sumo muchos, al segundo día vamos a ser más. Y dentro de cien días, olvídate. Te van a ir a chupar los ovarios todos para que los sumes. Todos los que ahora te dicen ‘Cristina ya fue, Cristina no sirve, Cristina esto, cristina lo otro…’ , traidores y cobardes, Cristina. El mundo no lo hacen los traidores y los cobardes. Te queda una bala, la que no te mato. Úsala”, concluyó Ducatenzeiler.

Horas después de las declaraciones de El Duka, se difundió en las redes sociales un spot editado con imágenes de la exvicepresidenta, de caravanas de militantes, de marchas por avenidas porteñas y vistas del Congreso. Con la descripción de “Cristina Vuelve” finaliza el video con la imagen de la entrega de la banda presidencial de 2007, en la que la dirigente peronista recibe el cetro de mando de manos de su esposo y expresidente Néstor Kirchner.

El audio de El Duka fue el utilizado para la grabación de la propaganda. Elegido presidente de Independiente con el 80 por ciento de los votos en 2002, Andrés Ducatenzeiler es considerado el último presidente del “Rojo de Avellaneda” en haberlo visto campeón de un torneo local. Pero, unos años después, renuncio a su cargo al enemistarse con Julio Humberto Grondona, en la AFA, y con Mauricio Macri. Según el streamer, el conflicto lo sumió en una depresión por más de diez años que pudo superarlo de la mano de su amigo, el extenista Gastón Gaudio.

Además de su ciclo en YouTube, con Flavio Azzaro armaron una emisión nocturna llamada “El loco y el cuerdo”. El programa cautiva a miles de usuarios dos veces por semana, conversando con invitados especiales. “Macri es la peor persona de la Argentina. Le gané dos veces: aquella de 2002, que tenía arreglado el árbitro a favor de Boca con Grondona; le gané con Riquelme y ahora le voy a ganar de nuevo y lo voy a sacar de Independiente antes de que se lo entregue a los árabes”, detalló el comunicador a los medios hace unos meses.