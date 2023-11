OPINIÓN EDITORIA PRESTADA Cuando las paredes hablan

Cuando las paredes hablan

La tristeza de la autora que llegó a la Argentina desde Bucarest después de vivir el espionaje de la policía secreta, atravesar aquí la dictadura y hoy descubrir la vigencia de los espías.

ALINA

DIACONÚ

El reciente escándalo del espionaje ilegal a jueces, periodistas, políticos, difundido por los medios de comunicación, me retrotrae en el tiempo.

Recuerdo mi infancia, mis 9 años, en la casa de mi Bucarest natal, cuando gente de la Municipalidad llegó tras la muerte de mis abuelos y decidió que la vivienda era demasiado grande para un matrimonio con una sola hija. Unos días más tarde, dos cuartos fueron ocupados por extraños; éstos tenían que compartir con nosotros la cocina y el único baño y , además – me susurraron mis padres al oído- : “ cuidado, deben de ser espías” .

Los dueños de la casa habían sido mis abuelos, pero finalizada la IIª Guerra Mundial, con la llegada del nuevo régimen, la propiedad privada dejó de existir. En consecuencia, éramos inquilinos en nuestro propio hogar, pagando un alquiler mensual al Estado. Con el arribo de los nuevos habitantes, toda nuestra vida familiar cambió. Yo tuve que ceder mi habitación a un matrimonio y por estar vigilados, nos veíamos obligados a hablar entre nosotros en voz baja.

Era probable que la gente que nos “invadió perteneciera a una organización denominada Securitatea ( La Seguridad). Oficialmente era El Departamento de Seguridad del Estado, dependiente del Ministerio de Interior, un Servicio de Inteligencia.

En verdad, se trataba de la policía secreta. Fue fundada en 1948, con la ayuda soviética (Stalin estaba en el poder y en Rumania gobernaba el primer ministro, un ex sindicalista , Gheorghe Gheorghiu-Dej). Cuando la Securitate cayó con el fusilamiento de los Ceausescu (1989), contaba con 11.000 agentes registrados y 500.000 informantes ocultos (o más) en un país con 22 millones de habitantes.

Esos agentes secretos debían delatar a cualquiera que tuviera una opinión contraria al régimen. La mayoría de las veces usaban la fuerza para obligar a los opositores a la dictadura de Nicolae Ceausescu (cuyo apodo era El Conductor) a denunciar a sus compatriotas, aún si fuesen amigos, parientes o miembros de su propia familia. Fue una de las fuerzas más crueles, responsables de arrestos y hasta de la muerte de miles de rumanos.

Nosotros llegamos a Buenos Aires a fines de 1959.Nunca olvidaré aquellos años en que tuvimos que vivir con nuestra “casa tomada”.

¿Era la paranoia una enfermedad ? No, una realidad.

Cuando en 1977 un devastador terremoto provocó el derrumbe de 33 edificios altos en Bucarest y fueron demolidos montones de otros, de las paredes de los hoteles saltaban los micrófonos escondidos y las camaritas ocultas . Así se manejaba el espionaje de los viajeros .En 1979 volví a Bucarest después de 20 años de ausencia, para ver a algunos de los pocos parientes que me quedaban.

Aquí estaba la Dictadura Militar que me había censurado una novela. Me pasaba así, de un infierno a otro. El reencuentro con mi ciudad natal fue una experiencia digna de una película de terror. Las personas que nos venían a ver al hotel, tenían que dejar su documento en la recepción y explicar por qué razón nos iban a ver; lo cual quedaba anotado .

Una amiga de mi madre, ya mayor, entró a nuestra habitación, nos abrazó y luego se puso a gritar hacia las paredes: “Yo sé que aquí hay micrófonos, que me están escuchando. Pero soy vieja y ya no me importa nada. Hagan conmigo lo que quieran y si me matan, mejor.”.

Nunca más supe algo de ella. Ojalá haya muerto de muerte natural. Lo ignoro. Pero cuando un primo apareció en el lobby del mismo hotel, lo primero que nos dijo, fue: “Vayamos a la calle, así podemos hablar. Aquí adentro ¡ no!”

Todo era insoportable: ese invierno con esa nieve derretida y sin la posibilidad de comprarse un calzado adecuado (¡ no había en ninguna parte!); las góndolas estaban vacías, mientras en las grandes tiendas reservadas a los jerarcas del régimen, se encontraba de todo.

La corrupción era absoluta. Para conseguir cualquier cosa, había que pagar coima. Hubo episodios que parecen increíbles: por ejemplo, una camarera joven en nuestro hotel, le ofreció a mi marido pasar un rato con él a cambio de un atado de cigarrillos Kent.

Todos tenían miedo de todos. ¿Cómo se podía saber si el mozo que te servía el desayuno, la vendedora o cualquier interlocutor no eran de la Securitate y no te iban a sacar alguna información?

El espionaje reinaba en todos los niveles. Lo repito: había padres que denunciaban a los hijos y viceversa; jueces y fiscales, permanentemente vigilados por los agentes secretos. Y, por supuesto, estaban las habituales escuchas telefónicas ( “teléfonos pinchados”), la correspondencia que se abría, los estudiantes universitarios, perseguidos y castigados por ir a misa. Y así, sucesivamente.

Vuelvo al aquí y al ahora. En estos tiempos electorales que estamos transitando en esta querida Argentina, donde las grietas se multiplican, las confrontaciones y manipulaciones no cesan, donde informes, grabaciones y videos de los servicios de inteligencia salen a la luz, una profunda tristeza me embarga.

El libro que influyó tanto a mis padres -antes de nuestra salida de la Cortina de Hierro- “Yo elegí la libertad” , escrito por el desertor soviético Viktor Kravchenko vuelve a mi memoria.

Mi rebeldía -que mis padres llamaban “insolencia” en mi niñez- , no era otra cosa que mi búsqueda precoz y desesperada de libertad. Tal vez la Libertad con mayúscula sea una ilusión. Pero sin esa ilusión, no sé qué haría.

Visitas:268 Hoy: 268