Obra pública: Alberto Fernández defendió a Cristina Kirchner en el juicio por corrupción

El presidente Alberto Fernández declara como testigo en el juicio que enfrenta Cristina Kirchner por supuesto direccionamiento de la obra pública en favor de Lázaro Báez. Defendió a la vicepresidenta, al plantear: “Nunca hubo distribución arbitraria de la obra pública”.

Alberto Fernández dijo con críticas al expediente que le llama “la atención el sentido de la causa”, al declarar que “se discuten decisiones políticas no judiciables”.

Alberto Fernández declara ante el Tribunal Oral Federal Número 2 en un debate que se realiza de manera semipresencial, con los jueces, testigos y un secretario en la sala y las restantes partes conectadas a través de la plataforma Zoom por la pandemia.

En esta causa por presunta corrupción en la obra pública la Justicia acusa a la exmandataria de favorecer con millonarios contratos a Austral Construcciones, de Báez, con 51 licitaciones públicas para obras viales en la provincia de Santa Cruz, por más de $46.000 millones.

Según se supo, en el juicio por la obra pública la estrategia de la defensa de la Vicepresidenta es descargar la responsabilidad de esos actos administrativos en quienes eran los jefes de Gabinete de la entonces mandataria, entre estos el propio Alberto Fernández.

Previo a Alberto Fernández declararon en el juicio el procurador del Tesoro Carlos Zannini y el exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina.

Se espera para las próximas semanas la declaración dell titular de la Cámara de Diputados Sergio Massa, el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, y el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. Todos exjefes de Gabinete.

Alberto Fernández deberá responder las preguntas de la defensa de Cristina Kirchner y del resto de las defensas y los fiscales de juicio.

Solventando la estrategia de poner el peso de la responsabilidad en los jefes de Gabinete, se espera que entre las preguntas que preparó la defensa de Cristina Kirchner se incluya si la exmandataria tenía alguna injerencia en la modificación de las partidas presupuestarias.

A pesar de la crisis interna que atraviesa el Gobierno, se entiende que las preguntas de la defensa fueron consensuadas con el Presidente para, de mínima, no perjudicar a la Vicepresidenta.

No obstante, el objetivo final es apuntar a demostrar que no hubo direccionamiento en favor del dueño de Austral Construcciones y que Cristina Kirchner no firmó los cambios y modificaciones en los fondos asignados a la obra pública.

El contexto político en el que declara Alberto Fernández

La presentación del Presidente sucede en plena crisis interna del Frente de Todos por las diferencias sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La renuncia de Máximo Kirchner a la jefatura del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados y el hermético silencio en el que está sumida Cristina Kirchner desde que la Argentina alcanzó un principio de acuerdo con el FMI enmarcan la declaración en Comodoro Py del Presidente.

