Nueva York difundió una guía de cómo sobrevivir a un ataque nuclear y generó pánico en la población

Una breve guía sobre las primeras medidas que los ciudadanos deberían tomar en caso de un eventual ataque nuclear despertó el pánico entre los habitantes de Estados Unidos.

El Ayuntamiento de Nueva York, por medio de un video difundido este martes, instruyó a la población pero el impacto que generó en la gente no fue de tranquilidad.

“Si bien la probabilidad de que ocurra un incidente con armas nucleares en o cerca de la ciudad de Nueva York es muy baja, es importante que los neoyorquinos conozcan los pasos para mantenerse a salvo”, aseguraron desde el Departamento de Gestión de Emergencias de la ciudad en un comunicado que se puede ver en la página web oficial.

Los pasos que recomendaron seguir

Aunque las autoridades aclararon que las probabilidades son “muy bajas”, destacaron tres pasos urgentes que hay que dar justo después de que ocurra el ataque:

dirigirse a un edificio,

quedarse en el interior alejado de las puertas y ventanas,

esperar información de las autoridades.

Con un video de menos de un minuto y medio, se explica con brevedad las tres principales medidas que proponen las autoridades metropolitanas.

En esta imagen tomada de un video de la agencia de gestión de emergencias de la Ciudad de Nueva York difundido el marte 12 de julio de 2022, se hacen indicaciones a las personas sobre qué hacer en caso de una ataque nuclear. (Gestión de Emergencias de la Ciudad de Nueva York vía AP)

La protagonista del aviso no da demasiados detalles sobre las causas del incidente sino que se limita a asegurar: “Ha habido un ataque nuclear, no me preguntes cómo ni por qué, lo importante es que ha habido un gran ataque”.

Es a partir de ese momento cuando comienzan las instrucciones: “Entra dentro (de un edificio) rápido”, expresa la mujer, que insiste en que “quedarse en el coche no es una opción” viable como tampoco lo es agacharse o cubrirse.

Dentro de una casa es importante “permanecer alejado de las ventanas”, quitarse toda la ropa y lavarse con jabón si el ataque ocurrió cuando la persona estaba en la calle. “Quítate y guarda en una bolsa toda la ropa exterior para mantener el polvo o las cenizas radiactivos alejados de tu cuerpo”, aclara.

Además, recomienda que se cierren puertas y ventanas y que si uno no se puede refugiar en un sótano, lo mejor sería situarse lo más cerca posible del centro del edificio.

La última de las tres medidas es mantenerse informado a la espera de las alertas de las autoridades, que en Nueva York se pueden seguir a través de varias redes sociales.

Las autoridades aseguran que el riesgo de un ataque es «muy bajo». (Foto: Adobe Stock) Por: Thananit | THANANIT – stock.adobe.com

“Preparados” para la emergencia

En un comunicado publicado con el video, el comisionado de Manejo de Emergencias de la Ciudad de Nueva York, Zach Iscol, expresó que la ciudad de Nueva York tiene “una multitud de recursos gratuitos para que los neoyorquinos se preparen para emergencias”, incluidos eventos que no son frecuentes.

“Sabemos que este material es muy serio y puede dar miedo, francamente, pero es muy importante”, sostuvo otra funcionaria del área, quien sin embargo remarcó que no existe una amenaza específica en estos momento.

El video fue difundido semanas después de que los medios estatales rusos emitieron una nueva amenaza nuclear contra Estados Unidos.

