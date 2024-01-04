Nueva era de facturación en la Cooperativa de Agua Potable Plottier

EL IMPACTO AMBIENTAL DEL PAPEL, ES SIGNIFICATIVO…
EL 45% DEL PAPEL IMPRESO ES DESECHADO…
PARA FABRICAR UNA HOJA DE PAPEL A4, SE NECESITAN DIEZ LITROS DE AGUA…
LA PRODUCCION DE PAPEL, IMPLICA LA TALA DE ARBOLES…
LO QUE LLEVA A LA PERDIDA DE BIO DIVERSIDAD Y LA DEGRADACION DE LOS BOSQUES….
POR ESTAS RAZONES.. DECIDIMOS DAR EL PRIMER PASO A LA DIGITALIZACION..
VAS A PODER DESCARGAR TÚ FACTURA DESDE NUESTRA WEB..
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COOPERATIVA DE AGUA POTABLE PLOTTIER..!
¡¡¡ CUIDAMOS EL MEDIO AMBIENTE !!!
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