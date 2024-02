Nueva encuesta con datos muy llamativos sobre Cristina Kirchner y Javier Milei

Clarín informó días atrás sobre un fenómeno particular de la política actual. Según advierten los analistas, se está formando una nueva grieta, en torno a la figura de Javier Milei, lo que supone un corrimiento natural, cronológico, de los dos emblemas de la polarización K vs. anti K: Cristina Kirchner y Mauricio Macri.

Pero una nueva encuesta nacional revela otro dato contundente sobre la oposición. La consultora Circuitos preguntó sobre el liderazgo en el espacio no oficialista y a la ex presidenta le fue muy mal. Al fundador del PRO ni siquiera lo evaluaron, acaso porque hoy la opinión pública lo percibe como un aliado libertario.

Circuitos es una firma que hace años trabaja para el mundo de la política. Se especializa en el territorio bonaerense y sus trabajos suelen circular en el mundo peronista, K y de izquierda. Oposición dura. Acaso por eso el dato de Cristina haga más ruido todavía.

Entre el 25 y el 26 de enero, la encuestadora que dirige el licenciado Pablo Romá hizo un relevamiento en todo el país de 1.206 casos, con +/- 4,3% de margen de error.

Cuarta y abajo de Moreno

Si bien la mayoría del estudio gira en torno al presidente Milei y sus primeras medidas, más las expectativas económicas, el capítulo opositor deja quizá los datos más curiosos.

«¿Cuál de estas figuras piensa que puede ser el referente de la oposición política?», plantea el sondeo y ofrece siete opciones de respuesta: seis dirigentes (cuatro peronistas, más un radical y una de izquierda) y «no lo sé.»

La pelea de arriba se da entre Axel Kicillof y Sergio Massa. Y gana el gobernador, que termina liderando con el 28,8%. Como contó Clarín, en otras encuestas también le va relativamente bien al mandatario bonaerense.

El ex ministro y último candidato presidencial K queda segundo, con 25,9%. Y el podio, ya con un número más lejano, no lo completa Cristina sino Guillermo Moreno. Su ex secretario de Comercio suma 11,4%.

Recién en el cuarto puesto figura la ex mandataria, con 10,7%. Le siguen Martín Lousteau (titular del radicalismo, con 7,9%) y Myriam Bregman (del Frente de Izquierda, con 3,6%). Cierra «no lo sé» con 11,7%.

Imagen y confianza en Milei

Como se explicó, la mayor parte del estudio gira en torno a la nueva gestión. Y en los números de Circuitos se confirma la hipótesis de la nueva grieta.

Cuando se pregunta por la imagen del Presidente, ganan los polos: 28,1% lo ve «muy bien» y 30,7% «muy mal«. Cuando se agregan los otros parámetros, el líder libertario queda con balance a favor: 45% de positiva contra 38,5% de negativa. Completan 10,4% de «regular» y 6,1% de «no lo sé».

Imagen y confianza en Javier Milei

En base a un sondeo nacional de 1.206 casos

Fuente: Circuitos

Una proporción similar aparece cuando se indaga en la confianza que le tiene la gente a Milei. 42,5% le tiene «mucha» y 38,8% «ninguna».

Y más polarizada aún está la cosa respecto a las «primeras medidas» de la gestión. 42,6% está de acuerdo y 43,5% en desacuerdo.

Respecto a estas primeras medidas, el sondeo revela otro alerta para Milei. Que se relaciona con su impacto: el 35,5% cree que los «principales beneficiados» son los «grandes empresarios» y (peor aún); el 50,3% opina que los «principales afectados» son «los trabajadores».

Estas cifras vuelven a poner en debate hasta dónde el ajuste lo está pagando «la casta», como había prometido Milei en campaña; o el grueso de la población.



