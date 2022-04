Nueva amenaza de Rusia a la OTAN: “El peligro de una guerra nuclear es real”

Rusia lanzó este lunes una nueva amenaza a la OTAN, en el inicio del tercer mes del conflicto en Ucrania. Su canciller Sergei Lavrov advirtió que el peligro de una guerra nuclear “es grave, real y no debe subestimarse”.

Además, advirtió que la actual crisis puede ser tan peligrosa como la de los misiles de Cuba en 1962, cuando el mundo estuvo a un paso de una guerra atómica tras el despliegue de cohetes rusos en la isla en plena “guerra fría”.

La amenaza se conoció cinco días después de que el ejército ruso realizó un lanzamiento exitoso del misil balístico intercontinental Sarmat, un arma “única” de nueva generación, de muy largo alcance y con capacidad de llevar una carga nuclear.

“El peligro de un conflicto (de este tipo) no debe subestimarse”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores ruso en una entrevista con el Canal 1 de televisión citado por la agencia de noticias Tass en su edición en inglés.

Según el sitio ruso de noticias RT en español, Lavrov explicó las razones por las que la actual crisis en las relaciones entre Rusia y Estados Unidos a causa de la guerra en Ucrania “puede ser tan peligrosa como la de los misiles de Cuba en 1962″.

“No había muchas normas ‘escritas’ durante la crisis del Caribe. Pero las normas de conducta eran lo suficientemente claras. Moscú entendía cómo se comportaba Washington. Washington entendía cómo se comportaba Moscú”, recalcó. Lavrov advirtió que actualmente quedan “pocas reglas”.

Entonces hubo “un canal de comunicación” en el que tenían confianza ambos líderes. “Ahora no existe ese canal. Nadie intenta crear uno. Los tímidos intentos ocasionales realizados en una primera fase no dieron mucho resultado”, afirmó.

El canciller ruso Sergei Lavrov (Foto: Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS) Por: REUTERS

Rusia advirtió con inflar los riesgos de una guerra nuclear

Lavrov recordó que en enero de este año los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU (Rusia, Estados Unidos, China, Gran Bretaña y Francia) ratificaron que una guerra nuclear era inaceptable.

“Esta es nuestra posición fundamental. Es nuestra posición de principios. Los riesgos son muy importantes en este momento. No me gustaría que se inflaran artificialmente. Hay muchos que lo harían. El riesgo es serio, real. No debe subestimarse”, señaló.

Lavrov dijo que el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (START III “es el único instrumento de control de armas”. Este acuerdo fue extendido cinco años tras la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca.

Nueva amenaza de Moscú a la OTAN

El canciller, citado por RT, dijo que hoy “todo el mundo lanza un conjuro para que no se produzca una tercera guerra mundial bajo ninguna circunstancia. Es en este contexto donde hay que ver las constantes provocaciones del presidente ucraniano (Volodimir Zelenski) y su equipo”, afirmó.

“Casi exigen la introducción de tropas de la OTAN para defender al Gobierno ucraniano. Todo el mundo dice siempre que le dará armas a Kiev. Esto también ‘echa leña al fuego’. Quieren obligar a los ucranianos a luchar contra Rusia hasta el último soldado, aunque solo sea para que este conflicto dure más tiempo, para que Rusia sufra más y más por ello”, afirmó.