«Nuestro mejor momento»: el gobierno de Javier Milei aprovecha el escándalo de Alberto Fernández para gestionar en silencio

La denuncia de Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández por violencia de género no deja de generar derivaciones mediáticas. El foco en el peronismo le compra horas de calma al presidente Javier Milei, al equipo económico y al «desregulador» Federico Sturzenegger. Decretos a toda velocidad.

Federico Sturzenegger trabaja sobre un escenario que ni imaginaba al momento cuando asumió el 5 de julio. Los ojos de la opinión pública prácticamente abandonaron cualquier tema que no sea el escándalo que rodea al expresidente Albeto Fernández., tras la denuncia de violencia de género presentada por Fabiola Yáñez. En ese contexto, el Gobierno gestiona con una calma inusitada para los tiempos que corren en la Argentina. PERFIL dialogó con funcionarios del Poder Ejecutivo y legisladores clave del mandatario Javier Milei y la conclusión se resume en tres palabras: «Trabajar en paz».

«Es nuestro mejor momento. A tal punto que Manuel (Adorni) se fue de mambo y se dio el lujo de chicanear a Diego Armando Maradona. Una cosa de locos», se sinceró un funcionario con despacho en Casa Rosada ante este medio, minutos después de leer en los portales que Alberto Fernández había quedado imputado por violencia de género.

El panorama obliga al gabinete libertario a enfocarse en la gestión. «Son momentos para no levantar la perdiz, gestionar todo lo que se pueda y avanzar con los decretos que en otro momento podrían traer horas de debate innecesario. Por eso todos miramos con sonrisas a Sturze«, agregó la misma fuente a PERFIL.

Daniel Scioli (Turismo), Franco Mogetta (Transporte), Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Desregulación).

«Obvio que sirve no estar en la lupa. No te voy a mentir. Ahora, decir que uno está contento con eso que vivió esa señora (por Fabiola Yáñez) es de mala persona. Nadie se pone contento. En todo caso es culpa del peronismo lo que viven. ¿O acaso no sabían?«, completó el funcionario.

Más decretos

En los últimos días el ministro de Desregulación, a cargo de Sturzenegger, jugó rápido con un sinfín de decretos. Entre ellos sobresalieron el desmantelamiento del CONADI para la búsqueda de niños apropiados durante la última dictadura, la concesión de la Hidrovía, la habilitación de las propinas digitales, las primeras privatizaciones en sectores de Energía y hasta un DNU para avanzar con las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).

«Hoy (por ayer) avanzamos con el tema de huelga docente. En otro contexto no pasaba el filtro y ahora mirá. Es una cosa de locos», señaló a PERFIL un senador. «Tenemos un Presidente con imagen positiva, una oposición desmantelada y una sociedad que aguanta el ajuste. Este es el camino», analizó el legislador, que este miércoles observó cómo la Cámara de Diputados sesionó casi como una mayoría oficialista mientras La Libertad Avanza sigue en minoría.

El Gobierno decidió suspender un acto proselitista en la provincia de Buenos Aires previsto para la semana próxima. Según pudo saber PERFIL, la cancelación se debió a la idea de no llamar la atención en medio del escándalo que viven Alberto Fernández y el peronismo.

«Está la violencia de género. Está la causa por el intento de magnicidio a Cristina. Está la interna radical y ni hablar de lo que vive el PRO. Un escenario para trabajar en paz», reiteró un funcionario del Ministerio de Desarrollo Social. «A tal punto que ni los piqueteros joden«, ilustró.

Inflación y más

La única noticia que logra algo de interés esta semana es la Economía. Este miércoles se conoció que la inflación de julio fue de 4%, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). En los primeros siete meses de 2024, el Índice de Precios al Consumidor acumuló un incremento de 87%. La inflación interanual se ubicó en 263,4%.

En julio, las divisiones que más aumentaron fueron Restaurantes y hoteles (6,5%) y Bebidas alcohólicas y tabaco (6,1%) por el incremento de los precios en cigarrillos. Le siguieron Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (6,0%) por las subas en Alquiler de la vivienda y gastos conexos y Suministro de agua. La división con mayor incidencia en todas las regiones –excepto la Noreste– fue Alimentos y bebidas no alcohólicas (3,2%), donde se destacaron los aumentos de Frutas y Verduras, tubérculos y legumbres.