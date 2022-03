nterna del Frente de Todos: un importante ministro albertista fue lapidario respecto a los fuegos cruzados dentro de la coalición

La interna del Frente de Todos (FdT) se recrudece, y tras los actos por el Día de la Memoria, quedaron al descubierto las diferencias en dentro del espacio político. Mientras el presidente Alberto Fernández trató de poner paños fríos en la interna del Frente de Todos, el diputado Máximo Kirchner reavivó el fuego cruzado dentro de la coalición política.

En este contexto, el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, analizó la situación de la coalición y fue lapidario: «la verdad es que nos van a cagar a palos todos los argentinos”.

En diálogo con Radio 10, enfatizó en la necesidad de que el Gobierno se ponga “a la altura” de la coyuntura.

“Tenemos la responsabilidad de conducir al conjunto, no nos van a perdonar que no estemos a la altura. Cuando se cuente que estuvimos casi al borde de una guerra mundial, si se escribe que la dirigencia del FdT estuvo disputándose en cuestiones internas, bueno, la verdad es que nos van a cagar a palos todos los argentinos”, sentenció.El ministro albertista dio un terrible pronóstico, si no pueden sobreponerse a la interna del Frente de Todos.

Katopodis sobre el futuro del Frente de Todos

El funcionario explicó en declaraciones radiales que la coalición fue “la solución que encontró la gente para terminar con Macri en 2019. En un momento muy difícil de la vida cotidiana de muchos argentinos. Nuestro acuerdo con la sociedad fue y es por vía del FdT y el dato es que no es una hipótesis que Macri quiera volver. Esta ahí. El macrismo ve la oportunidad de volver porque ve que el Frente de Todos se puede romper”.

Y amplió: “Sería muy irresponsable de parte de todos sus dirigentes dejar a la gente en manos de esa derecha, que se pasea por todos los canales de televisión diciendo que quiere volver”.

Respecto a posibles vías de solución indicó: “Me parece que hay muchas conversaciones y contactos. Pero es muy importante que todos entendemos lo que está en juego. Lo que está en discusión es si se sigue aplicando y desarrollando un modelo productivo y en defensa de la industria nacional, como lo vienen haciendo Alberto y Cristina, o se vuelve a un modelo donde se quiere volver a premiar la timba financiera”.

“Es muy importante volver a centrar la discusión. Nuestra ruptura es con quienes vendieron el país y quieren volver a gobernar para hacer lo mismo pero más rápido”, finalizó Katopodis.

