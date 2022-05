El 21 de julio de 1989, la Selección Argentina disputó en la cancha de Vélez un partido a beneficio ante 40 mil personas. El conjunto albiceleste estaba integrado mayormente por los campeones mundiales de México 1986, con Diego Maradona incluido. Sin embargo el capitán de dicho equipo fue Carlos Saúl Menem, con 59 años y a pocos días de asumir su cargo como Presidente de la Nación.

«¡No se la den a Menem!»: la INCREÍBLE orden de Bilardo a Troglio en un partido con Maradona

El rival de enfrente era un combinado integrado por reconocidos futbolistas de ese entonces como Carlos Ischia, Hugo Orlando Gatti, entre otros. Menem jugó de volante central, con la número 5 y el brazalete de capitán, repartió con corrección el juego y hasta rodó por los suelos y se permitió un par de gambetas que demostraron su buena técnica futbolística. Sin embargo, era clara la diferencia con los verdaderos futbolistas. Por eso, sucedió lo recordado por Pedro Troglio, uno de los integrantes de la Selección.

«Bilardo me gritaba que no se la demos a Menem. Él no quería perder contra el resto de los jugadores de Argentina que no convocaba a la Selección», explicó Troglio en TyC Sports. «Menem no dijo nada, pero me imagino que habrá escuchado», agregó entre risas. Y sumó: «Nosotros se la dábamos poco, pero la perdía y se venían unas contras…».