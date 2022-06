«No puedo indultar a Milagro Sala», «el problema es que la economía crece mucho» y más frases de Alberto Fernández

Aberto Fernández brindó este miércoles 29 de junio una extensa entrevista con el canal C5N donde tocó varios temas, desde su visita a Milagro Sala, la situación del dólar y los mercados, las elecciones 2023, el paro del campo y dejó un duro mensaje a la oposición.

A horas de haber viajado a la provincia de Jujuy para visitar a la referente de la Tupac Amaru, quien permanece hospitalizada por un cuadro de trombosis, el mandatario afirmó que no puede «indultar a Milagro Sala porque ha sido juzgada por tribunales provinciales», en respuesta al reclamo de Juan Grabois, entre otros.

«Yo le pido a todos los compañeros que me piden que indulte a Milagro Sala que lean la Constitución. Yo no puedo indultar a Milagro Sala porque ha sido juzgada por tribunales provinciales y quien puede indultarla es el gobernador de la provincia (Gerardo Morales). Yo no puedo hacerlo», enfatizó Fernández.

Asimismo, comentó: «No me pidan que haga un gesto político que sea contradecir la Constitución, porque yo soy un respetuoso de los derechos constitucionales y del estado de derecho. No voy a hacer esa locura. Yo estoy al lado de Milagro y siempre lo estuve», subrayó. .

En ese sentido, el Presidente recordó: «Desde hace mucho tiempo vengo planteando preocupación por las cosas que pasan en la Justicia y puntualmente con Milagro Sala. Planteé mi preocupación por la forma que estaba detenida, la naturaleza de los procesos, cómo se habían iniciado, por lo que evidentemente parecía ser una maniobra persecutoria«.

Además, el mandatario subrayó que Milagro Sala no juró como legisladora del Parlasur sino que «se vino cuando se enteró que estaban atacando a sus compañeros que estaban haciendo un acampe» y agregó: «Ella podría haber aprovechado esa situación».

«No juró ni reclamó fueros y vino acá a discutir la libertad de sus compañeros. De eso no se habla en Argentina, como no se habla de que otro invoca fueros para no venir a dar respuestas de las acciones que se ejercieron en Argentina. Estoy hablando de Pepín Rodríguez Simón, y que tuvieron como víctimas a muchas personas a lo igual que fue víctima Milagro Sala», apuntó.

Las elecciones 2023

En otro tramo de la entrevista, el jefe de Estado se mostró a favor de que el Frente de Todos defina sus candidatos para las elecciones de 2023 mediante las PASO y se anotó para participar de la interna presidencial: «Nada puede ser mejor para un candidato que el hecho de que lo haya elegido la gente y que eso no sea un acuerdo super estructural. Lo mejor que nos puede pasar es eso. Nadie debe ofenderse por eso».

«No hay peor peronismo que el peronismo quieto, inmovilizado. El mejor peronismo es el que está movilizado, que discute, que compite, que debate. Como digo el mejor peronismo debo decir el mejor progresismo. El progresismo silenciado para un Gobierno no es un buen progresismo. Un progresismo que debata, que proponga ideas y que acepte las síntesis es un progresismo muy valioso», concluyó.

«Golpes de mercado»

En declaraciones al canal C5N, al ser consultado sobre si pensaba que había sectores que buscaban dar un golpe de mercado, contestó: «Seguramente que es así, pero ya sabemos con qué bueyes aramos».

«El otro día cuando Cristina (Kirchner) en el acto de YPF mostró lo que decía de (Nicolás) Dujovne, que decía que una de las fortalezas que tenía la Argentina era el bajo endeudamiento, y desde el día que dijo eso miren que es lo que sucedió en la Argentinas hasta el día que se fue Dujovne: sumirnos en una deuda impagable, no pudieron ni pagar la deuda en pesos que la tuvo que reperfilar Lacunza», resaltó.

«El problema que tenemos es que la economía crece mucho»

Sobre la suba del dólar en las últimas semanas, el Presidente señaló: «¿Cómo piensan que nosotros paramos la tercera corrida que nos quisieron hacer si no es con dureza? Para ser duros no hay que andar pegando puñetazos ni a los gritos, sino actuar con sentido y racionalidad. A mí no me pidan gestos de convicción porque yo estoy muy convencido de lo que tengo que hacer».

«El problema que tenemos es que la economía crece mucho, en ese contexto hay un escenario en que la inflación nos complica, he escuchado a todos los líderes del mundo quejarse por la inflación, todos tenemos que trabajar juntos para anclar las expectativas sobre la inflación», indicó.

Además, se refirió a la restricción a las importaciones y sostuvo: «El trabajo que tenemos que hacer desde el Estado para ayudar a la inflación pasa por contener el déficit fiscal y llevarlo a la baja, porque es algo malo, no es un problema de derecha o se izquierda. Hubo momentos en que tuvimos que ir al déficit, como la pandemia, pero no podemos vivir eternamente con déficit, tenemos que ir paulatinamente reduciéndolo».

A la vez, agregó: «El único presidente que puso multas por desabastecimiento fue primero Perón y después Alberto Fernández, eso lo estamos haciendo».

Alberto a la oposición: «No les pido que me ayuden, les pido que se callen»

Fernández envió un mensaje a la oposición: «Lo que pido es seriedad, sensatez, lo que les pido a estos personajes que tuvieron la ocasión de gobernar, que dejaron al país sumido en la situación que lo dejaron, de pobreza y endeudamiento, les pido que simplemente reflexionen y que la mejor manera de ayudarnos que tienen es no opinando».

Y aseguró: «Hay un sector de la política argentina que nos ha dejado el peor escenario económico que podríamos tener, el macrismo lo que hizo fue un daño inconmensurable que hoy todos los líderes del mundo lo ven. Por favor les pido, yo no les pido que me ayuden, les pido por favor que se callen, porque confunden, generan expectativas adversas y lo que en la Argentina necesitamos es poder seguir en el camino del crecimiento respetando el programa económico que nos hemos fijado».

El paro del campo

El presidente cuestionó el paro que anunciaron las entidades del campo agrupadas en la Comisión de Enlace por la falta de gasoil, y consideró que ese problema «no se resuelve» con una medida de fuerza, ya que -según resaltó- falta combustible en «todo el mundo».

«El Gobierno les está dando gasoil, el mayor costo de importaciones en energía es gasoil. Lo que tienen que entender es que en todo el mundo falta el gasoil, no es que le falta a la Argentina», resaltó el jefe de Estado.

«En la Argentina le falta más por dos motivos: el incremento de la producción hace que se consuma más energía. Nosotros pasamos en el verano la mayor demanda de energía eléctrica de la historia y la pasamos, y hace dos semanas pasamos la mayor demanda de gas de la historia y la pasamos. Ahora no tenemos la cantidad de gasoil necesaria producida en la Argentina ante un crecimiento y demanda tan grande como se está demandando hoy», resaltó el mandatario nacional.

Fernández sostuvo que «está claro que ese problema (la falta de gasoil) lo tenemos y está claro que tomamos medidas para resolverlo, que es que se corte el gasoil con más cantidad de biodiesel».

«Pero ese problema no se arregla con un paro, no se arregla así porque no es un problema que tiene la Argentina, es un problema que tiene el mundo, que no sabe dónde comprar más energía», subrayó el Presidente sobre el cese de comercialización que anunció la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA) – integrada por la Sociedad Rural, Federación Agraria, Confederaciones Rurales y Coninagro- para el próximo 13 de julio.

ED