No corre, vuela. A los 23 años pulverizó el récord mundial de Maratón y quedó a segundos de bajar las dos horas

La Maratón de Chicago 2023 pasó a la historia del atletismo mundial. Kelvin Kiptum se llevó todas las miradas en La Ciudad de los Vientos después de romper el récord mundial de la disciplina perteneciente al keniata, Eliud Kipchoge (considerado el mejor maratonista de la historia), con un registro de 2:00:35 en la tercera carrera de esta índole en su vida.

Con victorias recientes en Valencia a fines de 2022 y Londres en abril pasado, Kiptum alcanzó el olimpo de los mejores corredores del deporte con solo 23 años. A comienzos de este año, había mandado un mensaje directo a Kipchoge tras marcar el segundo mejor tiempo histórico con 2:01:25, a solo 16 segundos de la plusmarca de su compatriota (2:01:09). Por el momento ostenta pleno de victorias, ya que se alzó con el triunfo en España e Inglaterra.

Con un ritmo arrollador, el joven marcó el pulso de las acciones en los Estados Unidos y tuvo un cierre magnífico para bajar el tiempo realizado en la primera mitad del trayecto, ya que en los primeros 21 kilómetros marcó 1:00:48 frente a 59:47 establecido en el tramo final para totalizar los 42.195 kilómetros del recorrido. Le arrebató la corona a Benson Kipruto, último campeón, con casi cuatro segundos de diferencia, ya que este cruzó la meta en 2:04:02 y Bashir Abdi cerró el podio (2.04:32).

Finalizada la carrera, el protagonista de la jornada ofreció sus sensaciones frente a lo sucedido: “Venía a por el récord del circuito (2.03:45), pero afortunadamente he podido batir el del mundo, que en principio no tenía en mi cabeza. Estoy muy contento”. “Sabía que algún día batiría este récord”, declaró. Más allá del prestigio otorgado, tendrá un premio económico de USD 100.000 como así también está fijado que la superación de récords tengan bonos adicionales de USD 50.000, según arrojó Telemundo Chicago en base a lo divulgado por los organizadores de la carrera.

Los Juegos Olímpicos de París 2024 podrían ser el lugar de encuentro para Kelvin Kiptum y Eliud Kipchoge, quienes aún no se han cruzado en ninguna cita con el agregado de que el último buscará su tercera medalla dorada consecutiva. Además, la historia de la marca superada por Kiptum también lleva a una aclaración valedera porque su rival de 38 años ya logró un registro inferior a las dos horas, un hecho inédito jamás visto. Lo alcanzó durante 2019 en Viena con un tiempo de 1:59:40, pero no fue aceptado por la Federación Internacional de Atletismo porque el recorrido no estuvo certificado por un organismo oficial y no hubo control antidoping, algo obligatorio para la homologación.

Por otro lado, la neerlandesa Sifan Hassan lideró en Chicago dentro de la rama femenina y quedó a un paso de repetir la proeza de su colega masculino. Firmó el segundo mejor tiempo de la historia entre mujeres con 2:13:44 y quedó a menos de dos minutos del alcanzado por Tigst Assefa hace dos semanas en Berlín (2:11:53).

Todo esto lo hizo semanas después de participar en el Mundial de Atletismo desarrollado en Budapest, donde obtuvo medallas de plata en 5.000 metros y bronce en 1.500 metros. “Estoy muy contenta. Los últimos cinco kilómetros fueron terriblemente dolorosos, pero me encantan los maratones. Es sólo mi segundo maratón, lo cual es increíble”, declaró la ganadora, que ya se había alzado con la victoria en su debut de abril pasado en Londres con un tiempo de 2:18:33.

