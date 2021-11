Nicki Nicole se declaró “no fan” de Diego Maradona: “¿Escucharías a un artista que es un maltratador? Yo no”

Sin duda que Nicki Nicole, atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Luego de lanzar el single “Otra noche” en colaboración con el grupo mexicano Los Ángeles Azules, que ya superó holgadamente el millón de reproducciones solo en Youtube, la cantante rosarina de 21 años recibió un premio como “artista revelación” en Los40 Music Awards que se entregaron en Palma de Mallorca, España. Sin embargo, sus logros artísticos no fueron el único motivo por el que se habló de ella en el último tiempo. Es que la artista quedó en el ojo de la tormenta luego de sus polémicas declaraciones al ser consultada por la prensa española sobre sobre Diego Armando Maradona.

“No soy su fan. Yo no nací en el tiempo de Diego Maradona y el fútbol no me interesa pero conozco bastante de su pasado, así que no soy su fan. Mi padre y mi abuelo sí lo son, pero a mí me parece también controvertido el hecho de que se siga a una persona que tiene ese tipo de conducta. ¿Escucharías a un artista que es un maltratador? Yo no”, expresó Nicki sin pelos en la lengua en el marco de una entrevista que brindó a El País de España.

Duki salió a bancar a Nicki Nicole, tras sus dichos.

Las respuesta de la rosarina sobre el ícono argentino del fútbol no pasaron inadvertidas en las redes sociales. Es que sus dichos refirieron nada más y nada menos que a Diego Armando Maradona, un ídolo mundial que cosecha fanáticos a lo largo y ancho del mundo entero.

De tal manera, inmediatamente Nicki Nicole se convirtió en tendencia en Twitter, donde las opiniones de un público dividido no tardaron en llegar.

Cabe destacar que la cantante también es reconocida por su compromiso por la lucha de las mujeres contra la violencia de género. En marzo pasado lanzó el tema ‘Venganza’ junto a la banda uruguaya No te va a gustar, por el cual fue nominada para los Latin Grammy 2021.

Duki salió a bancar a Nicki Nicole tras sus declaraciones sobre Maradona:

En medio del revuelo que se originó, en el que afloraron posiciones a favor y en contra sobre los dichos de Nicki Nicole, Duki fue una de las personalidades que salió a respaldarla.

“Te quiero y te admiro Nicki, hay que tener valor para dar tu opinión y sostener tu forma de pensar sabiendo el peso de la consecuencia”, escribió el rapero al comenzar su mensaje mediante el que le brindó todo su apoyo a su colega. “Y todos esos dolidos defensores, rebajándose a insultar y bastardear a una persona que dio su opinión, me dan pena”, continuó el cantante.

Duki bancó a Nicki Nicole.

No obstante, mientras Duki trepaba a lo alto entre las tendencias de la red social al meterse en la polémica, un inesperado gesto desconcertó a sus fanáticos. En cuestión de minutos la cuenta de Duki fue desactivada. No así, su cuenta de Instagram que se mantiene activa aunque de momento evitó manifestarse nuevamente sobre el incidente.

Por su parte, la rosarina también se mantuvo al margen de la polémica, y al menos públicamente, no se refirió al comentario del trapero.

