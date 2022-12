Ni humedales, ni alquileres ni moratoria: los temas pendientes que el Congreso no puede aprobar

Se termina un año parlamentario y todavía hay temas estratégicos que no pudieron ser aprobados: los proyectos de Alquileres y de Humedales consiguieron dictamen en las comisiones pero no cuentan con los acuerdos necesarios para llevarlos al recinto y aprobarlos. Lo mismo sucede con la nueva moratoria previsional, que le Gobierno quiere aprobar antes de fin de año para no tener que volver a prorrogar la actual con un DNU.

Distinto es el caso de la mayoría de los proyectos que el Ejecutivo insistió para que se aprueben. La reforma judicial que presentó Alberto Fernández en junio de 2020 va camino a perder estado parlamentario en marzo de 2023, del proyecto para gravar la renta inesperada nada de supo; el proyecto «agrobioindustrial» que Sergio Massa le pidió directamente al Congreso que lo apruebe cuando asumió como ministro de Economía tuvo jornadas de debate en las comisiones pero nunca se llegó a dictaminar.

Ley de Humedales

Este proyecto fue uno de los que marcó diferencias trasversales en los bloques mayoritarios. Tanto en Juntos por el Cambio, como en el Frente de Todos había un sector a favor y otro en contra. Claro, quienes se oponían proponían un texto más permisivo para la producción en las zonas de humedales, dotando de mayor autonomía a las provincias.

En el plenario de comisiones de Recursos Naturales, Agricultura y Presupuesto y Hacienda se firmaron dos despachos, que no tienen tantas diferencias. Desde los sectores ambientales de ambos frentes están dispuestos a seguir negociaciones para alcanzar un texto en conjunto, incluso, algunos asesores empezaron muy esporádicamente esa tarea.

El embrollo está en los legisladores que se oponen. El oficialismo consiguió el dictamen de minoría, y aún así había mayoría oficialista en esas reuniones. Además, contaron con el apoyo del interbloque Provincias Unidas, con la firma de Diego Sarotori (Frente de la Concordia Misionero), y el interbloque Federal, con la de Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) y Enrique Estévez (Socialistas).

Pero no estuvieron presentes los oficialistas Daniel Brue y Nilda Moyano, de Santiago del Estero; la salteña Pamela Calletti; el ex gobernador de La Rioja Sergio Casas; las catamarqueñas Silvina Ginocchio y Anahí Costa; la sanjuanina Fabiola Aubone; las formoseñas María Parola y Nelly Daldovo; y la mendocina Liliana Paponet.

En este escenario el dictamen de Juntos por el Cambio llegó a 53 firmas, y el oficialista quedó en 47. Más allá de estos 100 diputados que pueden ponerse de acuerdo para avanzar con esta ley, el tema no termina de convencer al resto de los diputados y quedará relegado, nuevamente, para el año que viene.

Moratoria previsional

Este proyecto que impulsó el cristinismo en el Senado, sin consultar en su momento al ministro de Economía, Martín Guzmán, prevé que unas 800.000 personas que no alcanzaron a cumplir con los años de aportes puedan jubilarse. La iniciativa tuvo dictamen el pasado 30 de noviembre con el apoyo del Interbloque Federal.

«En Argentina solo una de cada 10 mujeres y tres de cada 10 hombres tienen la cantidad de aportes para jubilarse. Por eso, una nueva ley es fundamental para poder seguir garantizando la cobertura previsional», sostuvo la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau en su cuenta de Twitter.

Si bien es un tema que genera rispideces que presentó un dictamen alternativo, el Frente de Todos podría tejer acuerdos políticos con los bloques provinciales que le den las 12 voluntades que necesitan. Incluso, en el Senado, la representante de Córdoba Federal, Alejandra Vigo, votó a favor.

Cuando se dictaminó, el 30 de noviembre, se insistió en la posibilidad de sesionar entre miércoles 14 y jueves 15 de diciembre. Sin embargo, la sesión de esta semana quedó rápidamente descartada y si no hay nueva sesión el tema quedará pendiente.

Ley de Alquileres

«Esta situación es la peor, porque el propietario no sabe qué va a pasar, el inquilino no sabe si le conviene avanzar, entonces se frena el mercado y los precios terminan subiendo», coinciden diputados oficialistas y opositores.

Con este tema la oposición se entusiasmó, tal vez, demasiado. Consiguieron un dictamen de minoría, pero que contaba con la firma del Interbloque Federal y de Provincias Unidas, que podía verse reflejado en el recinto y consolidar una mayoría para reformar la Ley de Alquileres, uno de los temas de campaña de Juntos por el Cambio.

Sin embargo, no se pudo contener en la misma estrategia a los sectores ultraliberales, que pedían que las actualizaciones fueran libres, cada tres meses, y los más moderados que no coincidían con eso. A pesar de de esas diferencias, hubo varias reuniones donde intentaron ponerse de acuerdo y avanzar, pero no pasó nada.

Así las cosas, el oficialismo tampoco cuenta con los votos necesarios para avanzar con una nueva ley que mantenga los tres años de contrato y los aumentos anuales. «Si ellos quieren cambiar la ley, que busquen los votos y convoquen a una sesión», dijo un legislador oficialista que le pasó la responsabilidad a la oposición con este tema.

AR / MCP

