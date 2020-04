Neuquén trabaja en un criterio de microrregiones para la cuarentena administrada

Las microrregiones serán Sur que incluye a las localidades de Villa La Angostura, Junín de los Andes, San Martín de los Andes, Pilo Lil, Aluminé, Villa Pehuenia –Moquehue y Villa Traful. La microrregión Oeste que componen Añelo, Aguada San Roque, Rincón de los Sauces, Octavio Pico, Plaza Huincul, Cutral Co, Los Chihuidos, Quili Malal y Sauzal Bonito.

“Sabemos que tenemos datos alentadores en lo epidemiológico, pero debemos continuar transitando la misma senda que caminamos hasta aquí, puesto que el proceso pandémico es dinámico y aún no se ha llegado al momento más crítico”, agregó.

Se recuerda a toda la población que continúan las franjas horarias de lunes a sábado para la apertura de comercios habilitados, de 9 a 19; y de circulación de personas no exceptuadas de 8 a 20, como lo indica el decreto 412/20 del gobierno provincial. También se mantiene la prohibición de circulación los domingos.

lun Abr 27 , 2020

