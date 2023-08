Neuquén: ¿por qué el Gobierno no pagará el bono a los estatales?

El paquete de medidas económicas anunciado por el ministro de Economía, Sergio Massa, incluye diversos beneficios para jubilados, trabajadores privados, estatales, estudiantes, monotributistas, entre otros sectores. El bono fijo de 60 mil pesos para los estatales no será abonado por el Gobierno de Neuquén, ya que el acuerdo salarial con los gremios incluye aumentos que van en consonancia con la inflación.

«La provincia no prevé otorgar sumas fijas a empleados y empleadas estatales. La totalidad de los trabajadores y trabajadoras están bajo Convenios Colectivos y se acordó en paritarias con todos los gremios«, confirmó el Gobierno provincial a través de un comunicado. Así, explicaron que «existe un acuerdo vigente con ajuste por IPC único en el país que contempla justamente estos saltos en las variables económicas».

Además, sumaron que «esto se suma al alivio de Ganancias aprobado por ley este año», beneficio que «incluye a trabajadores activos y jubilados, y que fue aplicado a los 18 convenios de trabajadores estatales».

Los estatales cobrarán un aumento del 6,8% en sus próximos salarios, que es el promedio entre la inflación de julio de Neuquén y la nacional. La inflación local llegó al 7,4%, con lo cual ya está abajo el aumento que viene. A la vez, cuando los trabajadores lo cobren lo gastarán en bienes y servicios con precios indexados por el aumento del IPC de septiembre, que se estima será superior por varios puntos al de julio. Ya en lo que va de agosto se acumuló una inflación que superaría los dos dígitos a fin de mes.

Massa anunció que el incremento de salarios no remunerativo será abonado por única vez y a cuenta de futuros aumentos en las discusiones paritarias. Consistirá en $60.000 pagaderos en dos cuotas mensuales, para los empleados públicos y privados que perciban un ingreso neto menor a los $400.000 mensuales.

«El Estado asume el costo mediante al pago a cuenta de contribuciones de Micro (100%) y Pequeñas Empresas (50%)», aclaró Massa y dijo que serán 5,5 millones de trabajadores los beneficiados.

Qué dicen Quintriqueo y Guagliardo

Carlos Quintriqueo, secretario general de ATE, fue firme en su posición y aseguró «Nosotros no vamos a salir de la estructura del IPC, no hay mejor acuerdo que el que tenemos».

El dirigente de los estatales no negó que algunos trabajadores se comunicaron con el gremio tras los anuncios de Massa para saber si iban a ser alcanzados por el bono de 60 mil pesos. Pero aclaró que, cuando explicaron la situación, la entendieron sin problemas.

«Incluso el bono que anunció el gobierno nacional es a cuenta de futuras paritarias, no tendría sentido para nosotros», aseguró Quintriqueo, quien sí defendió los anuncios «para aquellos sectores que están muy en desventaja ante la inflación». En este sentido, el dirigente consideró que para equiparar los salarios de los trabajadores que no tienen el acuerdo con los de Neuquén «no solo va a hacer falta el bono de 60 mil pesos sino que debería haber una seguidilla de normativas que hagan que se actualice el salario». «Si solo hay una compensación de 60 mil pesos no alcanza», aseguró.

Carlos Quintriqueo, secretario general de ATE.

Para destacar el acuerdo alcanzado en Neuquén, el dirigente mencionó además que este mes deben cobrar lo acordado por indumentaria de trabajo y aseguró que será más dinero que los 60 mil pesos, a pagar en una sola cuota. «La vez pasada que cobramos la ropa fue de 57.240 pesos. Esos montos también los tenemos atados al IPC, por lo que con los ajustes de la inflación, deberemos cobrar unos 76 mil pesos y en un pago, no desdoblado», subrayó.

También el secretario general de ATE recordó que el ajuste de este mes será de 6,78 % y que lo cobrarán a fin de mes. Luego, los incrementos de agosto y septiembre absorberán el aumento a cobrar en octubre.

«Nosotros no vamos a salir del sistema de actualización por IPC, inclusive estos anuncios de Massa en sectores que sí tienen paritarias no sé si van a tener alcance. Esto hoy tiene alcance en los sectores nacionales donde no tuvieron acuerdos salariales», insistió Quintriqueo.

En tanto, el secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN), Marcelo Guagliardo, se expresó en sintonía con lo declarado por su par de ATE y destacó el acuerdo salarial vigente en la provincia de Neuquén entre los trabajadores y el Gobierno.

«Desde ATEN defendemos el acuerdo salarial logrado, es una paritaria única en el país y por el cual el gobierno está obligado a trasladar la inflación a nuestros salarios», aseveró Guagliardo a LMNeuquén.

Desde el Ejecutivo provincial explicaron que no otorgarán lo anunciado por Massa en la provincia porque la totalidad de los trabajadores están bajo Convenios Colectivos y se acordó en paritarias con todos los gremios mantener el acuerdo vigente con ajuste por IPC.

