Neuquén: el Gobierno reforzó medidas ante el riesgo de incendios en la zona cordillerana

Rolando Figueroa conversó con Guillermo Francos. Los contratos de los brigadistas del Parque Nacional Lanín serán renovados

El gobernador de la Provincia del Neuquén, Rolando Figueroa, conversó este sábado con el ministro del Interior, Guillermo Francos, y obtuvo el compromiso de que los contratos de los 18 brigadistas del Parque Nacional Lanín serán renovados. Los contratos terminaban este 31 de diciembre y se temía que no fueran renovados, pero entrarán en la excepción y seguirán trabajando. Provincia subrayó la predisposición del ministro y la resolución a través del diálogo.



La situación de dichos brigadistas -formados para la prevención y combate de incendios forestales- había generado preocupación en el gobierno provincial, máxime en el estado de emergencia ígnea, producto de las condiciones climáticas.



Como primera medida -y mientras gestionaba la continuidad de los contratos ante el gobierno nacional-, la provincia dispuso el envío de personal y de un helicóptero a la zona cordillerana, con centro de operaciones en San Martín de los Andes.



Este fin de semana, el ministro escuchó con atención al gobernador y no sólo dispuso la prórroga de los contratos de estos y otros brigadistas por 90 días, sino también la eventual afectación de otros dos helicópteros, que llegarán a la zona para entrar en acción en caso de ser necesario.



Los brigadistas del Parque Nacional Lanín fueron incluidos en el inciso C del artículo segundo del decreto 84/2023, con el que el Ejecutivo Nacional dispuso la no renovación de los contratos. El inciso C refiere a las excepciones, es decir las renovaciones, y expresa literalmente lo siguiente: “Personal que el titular de cada jurisdicción evalúe que resulte indispensable para el funcionamiento de la jurisdicción, de manera restrictiva y fundada y que su continuidad es necesaria por razones impostergables de funcionamiento”.

Ante las condiciones meteorológicas adversas y la proximidad del vencimiento de los contratos de 18 brigadistas del Parque Nacional Lanín, el gobierno de la provincia de Neuquén intensificó sus esfuerzos en la prevención de incendios forestales. Rolando Figueroa, gobernador de la provincia, dispuso el refuerzo de dotaciones y la activación de recursos, incluyendo el helicóptero provincial, para intervenir de manera rápida en caso de emergencia.

Luciana Ortiz Luna, secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, destacó la importancia de estas medidas en un momento crítico: «En este momento donde existe una emergencia con relación a los incendios forestales, por las condiciones meteorológicas, y una situación particular en el Parque Nacional Lanín, el gobierno provincial puso a disposición los medios aeronáuticos y el personal».

Carlos Altendorff, director provincial de Aeronáutica, señaló que la zona de riesgo se extiende por la región cordillerana, desde el límite con Mendoza hasta el límite con Río Negro. «El helicóptero va a estar en un punto equidistante que permita una acción rápida, para ganar tiempo y evitar que un (eventual) incendio se propague», afirmó Altendorff.

Además, Ortiz Luna informó sobre gestiones realizadas ante el gobierno nacional para asegurar la continuidad laboral de los brigadistas del Parque Nacional Lanín durante el período de emergencia por incendios forestales. «También nos pusimos a disposición y estuvimos interiorizándonos de la situación con nuestros brigadistas, más los bomberos voluntarios», añadió la secretaria.

El helicóptero, equipado para el manejo del fuego, jugará un papel crucial en la intervención rápida y efectiva en caso de incendios. La dirección de Aeronáutica, además de brindar servicios en evacuaciones sanitarias, asiste a crianceros y, en momentos de emergencia ígnea, pone los helicópteros a disposición de las autoridades para combatir incendios forestales.

