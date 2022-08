Neuquén: construcción de la “Pasarela Cuyín Manzano”

En el marco de la ley 3044 de acceso a la información pública, presenté en fecha 10 de junio de 2022 un pedido de información pública al Sr. Gobernador de la Provincia del Neuquén, relativa a la contratación y ejecución de la obra de construcción de la “Pasarela Cuyin Manzano” (plazos, fecha de inicio de obra, etc), ya que dicha obra está incluida en el presupuesto 2022. En fecha 07 de Julio de 2.022, ante la falta de respuesta al pedido de informes y encontrándose ampliamente vencido el plazo establecido por el art. 9° de la Ley 3044, remito solicitud de Pronto Despacho, el que TAMPOCO fue respondido. Al no haber obtenido respuesta a mi pedido, el 1/8/2022 inicié acción judicial de amparo, el que tramita bajo caratula: » Coggiola Carlos c/ Provincia de Neuquén s/ acción de amparo» (expte. 100729) ante el Juzgado Civil Nro. CINCO, el que fue declarado admisible mediante resolución el propio 1/8/22. En el día de la fecha, 5/8/22, como consecuencia de la acción de amparo interpuesta, el Gobierno Provincial respondió el pedido de informes, mediante la nota adjunta, manifestando que LOS POBLADORES DE CUYIN MANZANO TENDRÁN QUE SEGUIR ESPERANDO.

Para pistas de pump track y skate Parks hay fondos. Para que los pobladores de Cuyin Manzano no tengan que cruzar el río helado a caballo para ir al centro de salud o a la escuela, NO HAY FONDOS.

Provincia del Neuquén Las Malvinas son Argentinas

Número:

Referencia: Respuesta COGGIOLA CARLOS Expediente Electrónico EX-2022-01093533- -NEUDYAL#SGSP

Neuquén, 05 de Agosto de 2022.-

Señor: Carlos Alberto COGGIOLA/ Dr. Marcelo Luis CAMPAGNA

Domicilio Lega l: Leloir 261- Piso 4º- Oficina 6, de la ciudad de Neuquén. Domicilio electrónico :

campagnamarcelo@fibertel.com.ar

PRESENTE

REF.: EXPEDIENTE N° 100729/2022.- “COGGIOLA CARLOS C/ PROVINCIA DEL

NEUQUÉN S/ AMPARO POR MORA”.- EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EX-2022-01093533- NEUDYAL#SGSP

Me dirijo a ustedes en respuesta a la Nota presentada oportunamente. Conforme con el informe de la Coordinación Técnica de la DPV., en Orden Nº 9 del Expediente Electrónico Nº 20221093533-NEU-DYAL#SGSP, a los fines de cumplir con el pedido de Informe del Sr. Diputado Carlos Alberto Coggiola, destacando fundamentalmente que a la fecha, la Dirección Provincial de Vialidad, no tiene aun la imputación presupuestaria de la Obra: “Pasarela Cuyin Manzano», por lo que no se cuenta con la información requerida respecto Fecha de inicio de obra, Cronograma de Obra, tipo de obra, dado que no se registra tramite licitatorio para la misma.

Teniendo en cuenta la importancia de la mencionada obra, se gestionará la previsión para el futuro ejercicio 2023 de los recursos inherentes para el financiamiento del proyecto ejecutivo de la pasarela en cuestión y la respectiva Obra. Mientras tanto, se realizará con personal técnico de la DPV un relevamiento de los posibles sectores de cruce a fin de aportar datos técnicos a los términos de referencia necesarios para la contratación de la documentación licitatoria.

Sin más, saludo a ustedes atentamente.-

253 vistas 253