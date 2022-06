Nación pidió más energía a Neuquén: por la sequía, la AIC lo rechazó

El representante neuquino en la AIC, Elías Sapag, comentó que recibió una orden de CAMMESA para generar una erogación en El Chocón. El pedido fue «el despacho de Chocón a 600 metros cúbicos por segundo», lo que «evidentemente desencadenó una serie preocupaciones en cada uno de los representantes». Según contó, el subsecretario de Energía Eléctrica de Nación, Federico Basualdo, pidió, con el gerente de CAMMESA, «poder erogar por El Chocón, inclusive por El Chañar, porque el sistema está complicado».

Sin embargo, el pedido fue rechazado ya que con el agua disponible en la región es imposible. «No tenemos garantía de que la próxima primavera, verano u otoño podamos cumplir con la demanda de las ciudades, el riego y la industria», manifestó Sapag.

El ingeniero demostró su preocupación por la falta de agua y contó que «desde el año pasado venimos diciendo que hay una emergencia hídrica. La ratificamos este año y comunicamos en marzo que íbamos a bajar los caudales después de cerrar el riego». Resaltó que están midiendo litro a litro de agua, «sabiendo que en agosto tenemos que aumentar a casi el doble de lo que está saliendo ahora» y que su deber es garantizarle «el agua al riego, a nuestros chacareros que lo necesitan a partir de agosto y toda la primavera y verano».

Sapag también hizo hincapié en que «nos trasladan un problema nacional, un problema del cual nosotros no tenemos garantía para futuro» y señaló que desde la Secretaría de Energía que depende de CAMMESA, «están buscando energía de cualquier lado», lo que se complica aún más por el contexto económico, donde hay faltante de gasoil y de dólares.

Como respuesta al pedido, se realizó una nota fechada el 24 de junio, donde el comité ejecutivo de cuencas decidió por unanimidad no otorgar el aumento de caudales de agua. De esta forma, se buscó la decisión unánime «para no ir aislados y decir que es un problema solo de Río Negro y de Neuquén». En este sentido, afirmó que «esto es un problema de la región, todo el mundo debe asumir su responsabilidad» y expresó su preocupación porque «no comprenden la realidad de lo que está ocurriendo en el mundo».

Además, destacó que «no es una cuestión de que no tenemos voluntad, la voluntad está, lo que no está es el agua» y reiteró: «hacemos la cuenta y el riesgo es demasiado alto para poder otorgar esto».

Sapag también explicó que la cantidad de nieve acumulada al día de hoy no es suficiente para mejorar la situación y que tanto los embalses como los ríos continúan bajos. «Nosotros no podemos arriesgarnos a no tener agua», concluyó.

