Municipalidad de Plottier: “recomendaciones”

Juntos hacemos un esfuerzo para colaborar con nuestros médicos, enfermeros y sistema de salud en esa gran tarea que llevan adelante.Nuestra responsabilidad como ciudadanas y ciudadanos es muy importante. Recomendaciones:

1. Sólo nos vemos con nuestro grupo conviviente.

2. Salimos solo para lo esencial e indispensable.

3. Salimos a caminar andar en bici, solos o con alguna otra persona siempre manteniendo la distancia y con tapabocas.

4. Las reuniones de trabajo, las hacemos siempre por teletrabajo, salvo esenciales o exceptuados; y en estos casos, siempre con barbijo y a distancia.

5. No compartimos comidas, mates, bebidas ni nada.

6. Seguimos poniendo atención con la higiene personal.

7. Si estás aislado como caso confirmado sea positivo o por contacto estrecho, no salgas durante todo el tiempo que debes hacer aislamiento. De esta manera, podremos seguir cuidando las fuentes de trabajo y la actividad comercial. Pero recordemos que no hay comercio ni trabajo si no tenemos cuidado por la vida ni la salud.