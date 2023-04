Multitudinario cierre de Koopmann en Añelo: “El MPN es el único que va a defender a Neuquén”

El candidato a gobernador por el MPN, Marcos Koopmann, encabezó hoy el primer acto de cierre previsto en la provincia, de cara a las elecciones del próximo domingo, con una multitudinaria convocatoria que se realizó en Añelo, y de la que participaron más de 20 mil personas, en el marco de una asamblea convocada por el Sindicato de Petróleo y Gas Privado.“En esta elección, el MPN es la única propuesta que va a cuidar y a defender a Neuquén y a las familias neuquinas. El resto de los candidatos responden todos a intereses de Buenos Aires”, aseguró Koopmann.

“Neuquén es el motor energético del país y eso es gracias al trabajo en equipo que venimos realizando desde el gobierno de la provincia junto a los trabajadores y el sindicato. Antes de Vaca Muerta, Neuquén no le interesaba a nadie. Hoy los representantes de los partidos nacionales y sus socios locales, vienen porque quieren quedarse con el gas y el petróleo de los neuquinos”, dijo el candidato emepenista, remarcando que “a ellos no les interesa el futuro de las familias neuquinas, a ellos solamente les interesa llevarse nuestros recursos para beneficio del centralismo porteño, y este domingo, con nuestro voto en las urnas, los neuquinos no se lo vamos a permitir”.

