Muere Olivia Newton-John a los 73 años

El mundo del cine y la actuación está de luto porque este lunes falleció a los 73 años Olivia Newton-John. La cantante australiana que fue famosa por su actuación en ‘Grease’ junto a Jhon Travolta murió de manera pacífica en su casa en el sur de California, Estados Unidos. Si bien no se conocen las causas, su esposo se manifestó en redes.

Así lo confirmó su esposo, John Easterling: «Olivia Newton-John falleció pacíficamente en su rancho en el sur de California esta mañana, rodeada de familiares y amigos. Les pedimos a todos que respeten la privacidad de la familia durante este momento tan difícil».

Y añadió: «Olivia ha sido un símbolo de triunfos y esperanza durante más de 30 años compartiendo su viaje con el cáncer de mama. Su inspiración curativa y su experiencia pionera con la medicina vegetal continúan con el Fondo de la Fundación Olivia Newton-John, dedicado a la investigación de la medicina vegetal y el cáncer. En lugar de flores, la familia pide que se hagan donaciones en su memoria a @onjfoundation».

Canciones más destacadas de Olivia Newton-John

«Let Me Be There» |US #6 | UK –

«If You Love Me Let Me Know» |US #5 | UK –

«I Honestly Love You» |US #1 | UK #22

«Have You Never Been Mellow» |US #1 | UK –

«Please Mr. Please» |US #3 | UK –

«Sam» |US #20 | UK #6

«You’re The One That I Want» |US #1 | UK #1

«Summer Nights» |US #5 | UK #1

«Hopelessly Devoted To You» |US #3 | UK #2

«A Little More Love» |US #3 | UK #4

El se ntido mensaje de John Travolta

John Travolta, actor con el que compartió protagonismo en la película ‘Grease’, utilizó también sus redes sociales para mandar un mensaje de condolencias a su familia y amigos: «Mi queridísima Olivia, hiciste que nuestras vidas fueran mucho mejores. Tu impacto fue increíble. Te quiero mucho. Nos veremos en el camino y estaremos todos juntos de nuevo. Tuyo desde el primer momento que te vi y para siempre! ¡Tu Danny, tu John!».

