MPN: la lista Azul tiene fecha de relanzamiento con Koopmann tirando del carro

La Lista azul del MPN prepara su relanzamiento para el sábado 23 o 30 de abril, en Villa El Chocón. Allí confluirá la dirigencia de toda la provincia que comulga con los postulados del oficialismo emepenista. La decisión fue adoptada las ultimas horas y cuenta con el visto bueno del ex gobernador , Jorge Sapag; el actual presidente del MPN y gobernador de la provincia, Omar Gutiérrez; el vicegobernador, Marcos Koppmann; y el Intendente de Neuquén, Mariano Gaido.

Con el vicegobernador, Koopmann , instalado como aspirante natural en la carrera por la sucesión de Omar Gutiérrez, en la gobernación, los azules se preparan para dar el primer paso en sus pretensiones de retener el gobierno de la provincia, por quinta vez consecutiva . El desafío no es menor y allí están puestos todos los esfuerzos. Las comunicaciones entre el “líder espiritual” y sus apóstoles, por estas horas, son permanentes y a cada hora. La estrategia está definida, también hay consenso “absoluto” en que “quien debe tirar del carro es Marcos” y que los demás son «instrumento de acompañamiento, proyección y construcción territorial”, repiten al unísono allegados a los apóstoles que tienen la misión de que “el acto de El Chocón sea un mensaje hacia adentro y afuera del partido”.

“Luego de tantas idas y vueltas hay fecha para el encuentro en El Chocón y todos trabajan encolumnados detrás de Marcos”, comentó uno de los dirigentes del MPN encargado de la “logística” que se desplegará ese día.

En la legislatura provincial, cuna del aspirante a gobernador, también se coincide en que “las señales emitidas durante las ultimas semanas permiten vislumbrar que hubo una orden y todos marchan detrás de Koopmann. Hoy, el vicegobernador es el referente político de todos los que integra el bloque de diputados provinciales del MN”. Lo dicho anteriormente es lo que observan legisladores de la oposición. Creen que “finalmente en el oficialismo lograron acomodar la carga y hoy aparecen más armados”.

El carro de Marcos

Se sabe que el vicegobernador trabaja en agendas paralelas. Reparte su tiempo entre su rol como presidente de la Legislatura y la otra como aspirante candidato a gobernador por la Lista Azul. De ello dan crédito sus propias palabras. No se ve como candidato a gobernador, aún. Y predica sobre la necesidad de “rescatar el modelo político que gobierna la provincia y lo que hay que hacer hacia adelante”.

Mientras tanto, el resto de los apóstoles junto a Sapag “cranean” la jornada de reflexión en Villa El Chocón. NA die arriesga que de aquel día surja la proclamación de la lista de candidatos con la cual competirán en las próximas internas a gobernador que el MPN se prevé realizará en octubre próximo. “Se va a trabajar sobre todo lo realizado en 14 años de gobierno ininterrumpido y presentaremos el perfil de provincia que aspiramos construir para las próximas décadas”, comentó uno de los funcionarios provinciales que esta metido de lleno en el armado del informe que Gutiérrez y Sapag presentarían en El Chocón.

“Vamos a participar de una gran gesta política. Será el reencuentro después de la Pandemia, pero también el inicio de un nuevo camino, con gente joven y comprometida que tendrá la responsabilidad de tomar la posta que deja Omar”, comenta una de las personas más allegadas al ex gobernador Jorge Sapag.

En el cuartel del intendente Gaido, el diagnóstico es el mismo. “Hay que acompañar a Marcos y trabajar en su instalación”- Desde casa de Gobierno los allegados a Gutiérrez no dejan margen a la duda “Todos adentro y con Marcos tirando del carro”.

El fantasma de Figueroa

“Los azules ya lograron la primera etapa de su plan: neutralizar y dejar afuera del sector a Rolando Figueroa. Ahora, se concentran en la discusión interna propia y como armar el esquema político para mantener la gobernación por otros ocho años”, nos comenta nuestro hombre de consulta permanente, ex funcionario y asesor de prensa de varios gobernadores emepenistas.

Aprovechamos y le preguntamos por qué se hizo ahora y no cuando los beneficiaba el viento de cola que dejó octubre. El añoso asesor se acomoda en el sillón que da a uno de los ventanales de su casa y saca a relucir su conocimiento sobre el MPN y las “roscas”. “Fin de año era un momento propicio para Figueroa, con el correr de los meses lo desgastaron y hasta yo diría maltrataron. Hoy, lograron instalar que la discusión, sobre quien va a llevar las riendas del gobierno en el próximo periodo, está entre Koopmann o quien defina, finalmente, el sector azul”, sentenció el viejo sabio.

“Ellos saben que Figueroa mide bien, por eso apuraron el tranco con Koopmann. Está en el vicegobernador si llega a convencer a los azules, caso contrario llevaran a la practica el plan B o el plan C, que el comando tiene guardado celosamente pero que ya todos sabemos de qué se trata”, indicó. Pedimos precisiones, detalles de las alternativas que se barajan. “Busque usted entre los máximos referentes de los azules quienes, además de Koopmann, tienen chances de ir por la gobernación y ahí encontrara el camino de las opciones que se barajan”, nos comenta el hombre. Las coordenadas no dejan muchas dudas, al respecto, de los cuatro del comando superior, uno no puede ser candidato a gobernador, porque la constitución se lo impide; pero si puede ser candidato a Intendente; los restantes están todos habilitados para ir por el premio mayor.

Enfrente, Rolando Figueroa, continua con su derrotero alternando la agenda de trabajo como diputado nacional y “candidato a gobernador”. Nadie duda de sus pretensiones y lo dan como seguro contendiente en la próxima interna del MPN. También se lo ubica compitiendo por afuera del partido provincial. “Figueroa, va a enfrentar a la Lista Azul y si le toca perder va a ir de nuevo por la gobernación, como candidato por afuera del MPN”, sentencia el ex asesor de varios gobernadores. “Él mide sus chances en las encuestas que tiene y deposita sus esperanzas en esos números. Está convencido que es el mejor de todos y hará lo imposible para convertirse en gobernador. Habrá que ver si lo que dicen esas encuestas en Octubre y el año que viene se trasladan en votos. El MPN tiene antecedentes de llevar con su estructura a candidatos que arrancaron de atrás y terminaron ocupando el sillón de la gobernación. Él lo sabe, quizás allí radique su preocupación de este tiempo”, concluyó.

Análisis y especulaciones de un verano que esta llegando a su fin y que mantiene al MPN en el centro de la escena política provincial. Una historia de varias décadas que parece no tener fin.

Fuente: LMN