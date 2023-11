Mondino insistió con el «mercado de órganos»: sostuvo que es «fantástico» aunque «la gente crea que la van a cortar en pedacitos»

Diana Mondino, diputada nacional electa por La Libertad Avanza (LLA), volvió a expresar que «el mercado de órganos es algo fantástico» y acusó que medáticamente se ha hecho una «tergiversación» sobre el concepto, al mismo tiempo que se pronunció en favor de la continuidad de la denominada Ley Justina, que regula la donación de órganos en nuestro país.

«La ley Justina es fantástica y hay que aplicarla. El mercado de órganos es fantástico, pero todo el mundo cree que te van a agarrar en la calle y cortar en pedacitos para sacarte un riñón«, comenzó diciendo la futura legisladora con el fin de aclarar su postura tras una entrevista que brindó en La Nación+.

En diálogo con el programa Vilouta 910 (Radio La Red), sostuvo que «mercado de órganos» es algo radicalmente distinto a la «venta de órganos». «Mercado quiere decir transacción. Por ejemplo, una persona que no conozco me puede donar a mí y hacer una especie de cadena de favores”.

«Ya hay muchos casos que se ha hecho de esa manera, donde la persona que te puede donar a vos no es compatible pero si puede serlo con otra persona», agregó, al mismo tiempo que afirmó que esto es «algo que salva vidas«.

Por otro lado, denunció una «tergiversación notable» sobre el tema y reveló que han habido personas que le recomendaron que no hablara ni explicara la propuesta por resultar polémico. «Alguien me decía ‘no lo digás’, lo que pasa es que ese es el nombre técnico y no quiero cambiarlo».

“¿Qué es el mercado de órganos? Vos necesitás un riñón y no hay nadie de tu círculo íntimo que sea compatible con vos o que te lo pueda o quiera donar. Pero, a lo mejor, hay alguien en la otra punta que es compatible con otro que te lo da”, había explicado la dirigente cercana al candidato presidencial Javier Milei, en la entrevista televisiva.

«No quiere decir que te van a cobrar por hacer la donación”, apuntó la diputada electa por la Ciudad de Buenos Aires.

Qué es la Ley Justina

La norma lleva el nombre en homenaje a Justina Lo Cane, una chica de 12 años que falleció el 22 de noviembre de 2017 a la espera de un corazón. La ley 27.447, sancionada al año siguiente y reglamentada en enero de 2019, dispone que “toda persona mayor de 18 años” es donante de órganos o tejidos salvo que haya dejado constancia expresa de lo contrario.

De esta manera, las personas que deciden no donar sus órganos, están inscriptos en un registro de no donantes. El INCUCAI (Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante) es el organismo de aplicación de la ley, bajo la órbita del Ministerio de Salud.

«Hay un señor que se ha ganado el Premio Nobel por esto, que es Alvin Roth», expresó la también asesora de Milei durante el reportaje, sobre el economista estadounidense galardonado en 2012 por realizar una investigación sobre donaciones e intercambios de riñones.

La Unión Europea (UE) vetó en 2018 de manera tajante que el modelo de Roth comience a implementarse a propuesta de la Organización Nacional de Trasplante de España, al definir este mecanismo como habilitante del «tráfico de órganos humanos«.

