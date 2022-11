Mirar intensamente a los ojos y hacer pulgar arriba están entre los 11 gestos que se sugiere no hacer en Qatar

A lo largo de la historia se ha podido ver cómo el lenguaje corporal tiene un gran impacto en la comunicación y el respeto entre personas, sobre todo al cruzar fronteras. Donde en un país un gesto significa algo positivo, en otro tiene una connotación totalmente opuesta y si de eso se trata, el Mundial Qatar 2022 será un escenario particularmente especial para lo que sí, pero en especial lo que no cuando de lo gestual se trate, sobre todo para los hinchas que viajen al país anfitrión de la Copa.

Históricos gestos que fueron un problema

Para encontrar un ejemplo claro de esto vale remontarse a cuando Churchill hizo en 1947 el símbolo V con los dedos simbolizando la victoria tras la derrota de los nazis en la segunda guerra mundial. En esta ocasión, el simbolismo fue percibido negativamente por los alemanes, no solo porque demostraba su derrota, sino porque también dicho gesto significaba un insulto o falta de respeto. Tras esta provocación no planificada, el entonces primer ministro no volvió a cometer el mismo error.

El gesto de la victoria que le trajo problemas a Winston Churchill.

Algo similar sucedió en una conferencia de prensa el 14 de diciembre de 2008 en Irak, en donde el periodista iraquí Muntadhar al-Zaidi arrojó sus zapatos al presidente de los Estados Unidos, George W. Bush. Si bien para los americanos arrojar algún objeto a alguien es sinónimo de abucheo, para la cultura iraquí mostrar la suela del zapato es considerado un gran insulto en medio oriente y arrojar un zapato es visto como aún peor, una gran amenaza.

El periodista Muntadhar al-Zaidi le arrojó sus zapatos a George W. Bush.

Si bien los qataríes son considerados abiertos, acogedores y amables, especialmente con aquellos que se comportan de manera considerada según los estándares musulmanes, con un Mundial en puerta que se llevará a cabo en su tierra, es interesante tener en cuenta qué cosas habría que evitar para no generar conflictos como los mencionados o tal vez alguno peor.

Los 11 gestos que se recomienda NO hacer en Qatar

Evitar usar el dedo para pedirle a alguien que se acerque a usted o señalar a alguien o algo; en su lugar, se sugiere usar la palma de la mano para señalizar.

a usted o señalar a alguien o algo; en su lugar, se sugiere usar la palma de la mano para señalizar. Evitar el pulgar hacia arriba ya que el mismo tiene una connotación ofensiva, es el equivalente de levantar el dedo medio en los países occidentales.

ya que el mismo tiene una connotación ofensiva, es el equivalente de levantar el dedo medio en los países occidentales. Cruzar las piernas puede interpretarse como arrogancia, especialmente si está sentado frente a una persona mayor o alguien de una posición jerárquica superior.

puede interpretarse como arrogancia, especialmente si está sentado frente a una persona mayor o alguien de una posición jerárquica superior. Nunca se siente con las piernas cruzadas de tal manera que el pie de una pierna esté apoyado sobre la rodilla de la otra pierna, con el pie mirando hacia la cara de otra persona. Esto se considera un insulto en Qatar.

con el pie mirando hacia la cara de otra persona. Esto se considera un insulto en Qatar. Es posible que se espere que se quite los zapatos cuando vaya a una casa qatarí o a un centro cultural o religioso ya que es parte de las tradiciones qataríes.

cuando vaya a una casa qatarí o a un centro cultural o religioso ya que es parte de las tradiciones qataríes. Si bien somos grandes embajadores de nuestro vino argentino, evitemos regalar alcohol a los musulmanes ya que ellos no beben y es considerado irrespetuoso. Productos que tengan relación con el cerdo, perros, desnudez e inclusive cuchillos tampoco son recomendables a la hora de hacer un regalo. En cambio, podemos escoger opciones que representen nuestra cultura de gran manera, desde un libro con alguna connotación histórica o cultural de nuestro país, alguna pieza de vestimenta con tejidos autóctonos o algún objeto decorativo con un material representativo.

ya que ellos no beben y es considerado irrespetuoso. Productos que tengan relación con el cerdo, perros, desnudez e inclusive cuchillos tampoco son recomendables a la hora de hacer un regalo. En cambio, podemos escoger opciones que representen nuestra cultura de gran manera, desde un libro con alguna connotación histórica o cultural de nuestro país, alguna pieza de vestimenta con tejidos autóctonos o algún objeto decorativo con un material representativo. En el caso de que deseen adaptarse a la vestimenta qatarí, las mujeres deben tener en cuenta que los largos de las faldas y los vestidos no debe ser muy corta y la ropa no debe presentar transparencias. Los pantalones largos o capris (holgados) de lino o vestidos y faldas sueltas de este material pueden ser un gran aliado para el calor que se presentará en la época del mundial. TIP: Es de gran utilidad tener un chal ligero cerca, en caso de que sea importante cubrirse al visitar algún sitio que requiera cubrir la cabellera, o hasta para aliviar el mismo calor.

Los pantalones largos o capris (holgados) de lino o vestidos y faldas sueltas de este material pueden ser un gran aliado para el calor que se presentará en la época del mundial. TIP: Es de gran utilidad tener un chal ligero cerca, en caso de que sea importante cubrirse al visitar algún sitio que requiera cubrir la cabellera, o hasta para aliviar el mismo calor. Se sugiere evitar cualquier demostración de afecto excesiva que incluya extremo toqueteo personal, ya que no es esperado y se obtendrá como resultado una sensación de incomodidad.

que incluya extremo toqueteo personal, ya que no es esperado y se obtendrá como resultado una sensación de incomodidad. Mirar a los ojos: no se recomienda mirar a los ojos a un catarí, ya que se considera “descortés e inapropiado”.

Una mujer qatarí (REUTERS, Hamad I Mohammed).

Los qataríes son sumamente educados, y ante todo el “buenos días” o “buenas tardes” es importante antes de iniciar cualquier conversación en lugar de ir directo al punto de interés. El saludo verbal más común es Salam alaykum (literalmente, la paz sea contigo). Esta forma de dirección se usa incluso en las reuniones oficiales, y la respuesta correcta para ella es wa alaykum as-salam (literalmente, y sobre ti sea la paz). A partir de este saludo inicial, comienza la conversación.

En cuanto al estrecho de la mano, existen algunas diferencias en el saludo entre hombres y mujeres. Los hombres y las mujeres normalmente no se tocan, y mientras que algunas mujeres qataríes se sienten cómodas estrechando la mano de un hombre, otras se abstienen de hacerlo.

Por eso, para evitar alguna situación incómoda, se recomienda esperar a que la contraparte tome la iniciativa. Si no, se puede optar por colocar la mano derecha sobre el propio corazón, que demuestra una forma respetuosa de mantener la distancia, pero sumamente respetuosa al saludar.

Se entiende que a veces no se desea acatar todas las reglas al visitar otro país, pero en sitios donde culturalmente son tan distintos y hay una gran influencia de la religión e idealismo, mostrar interés por aprender sobre la cultura, sus modos y tratamientos, ayuda a construir un vínculo de respeto y hace la estadía en ese país más armónica.

Taina Laurino, la autora del texto, es especialista en protocolo internacional e imagen pública.

