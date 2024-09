Milei confirmó «veto total» a la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Senado

El presidente Javier Milei confirmó este viernes que aplicará un «veto total» a la Ley de Financiamiento Universitario sancionada en las últimas horas por el Senado.

La medida no sorprende, no sólo por el celo que el Gobierno pone en su objetivo de alcanzar el superavit fiscal, sino por las declaraciones que el propio Milei realizó el 20 de abril, en medio cortó un infrecuente silencio en las redes sociales con una nueva carga contra las universidades públicas, y en medio de un conflicto entre el Gobierno y las universidades públicas, afirmó: “Hola a todos…!!! A ver, me gustaría tener la opinión de los salamines que escriben cartitas indignados negando que se usan las universidades públicas para hacer negocios turbios y adoctrinar…”, afirmó a través de la red social X.

Este viernes volvió a usar un mensaje en redes sociales, para dar a conocer que rechazará la norma, del mismo modo que lo había hecho con la ley que incrementaba las jubilaciones mínimas.

«Veto total», respondió el Presidente a un posteo en X que había hecho el subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez.

Ese funcionario había manifestado que la «última palabra» respecto de la suerte de esa medida la tenía Milei.

El Senado aprobó en la madrugada de este viernes el proyecto de aumento presupuestario a las universidades nacionales, y que ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados.

La propuesta opositora incrementa los recursos para las universidades nacionales para garantizar su funcionamiento, e incluye un incremento para los docentes y no docentes.

El proyecto no contaba con el aval del oficialismo, que argumentó que ese incremento pone en riesgo el objetivo de alcanzar el «superávit fiscal».

De concretarse el veto presidencial, las casas de altos estudios se quedarán sin los $738.595 millones en materia presupuestaria que prevé la norma sancionada por el Congreso.