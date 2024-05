Milei confirmó que no habrá Pacto de Mayo y culpó al «kirchnerismo golpista” por el conflicto con Pedro Sánchez

El presidente Javier Milei confirmó que no habrá Pacto de Mayo “porque no dan los tiempos para la ley de Bases” , aunque le restó importancia dado que “son reformas de largo plazo” y “se puede hacer en junio o julio”. Además, se refirió al conflicto con el presidente de España, Pedro Sánchez, sobre el que resolvió no pedir disculpas y lanzó: “Trabaja alineado con el kirchnerismo para intentar sabotear nuestro gobierno, en sus intenciones golpistas”.

En una entrevista grabada en su despacho de Casa Rosada, Milei dijo que su gira por España “ha demostrado nuevamente que soy el máximo exponente de la libertad a nivel mundial”. “La agenda de los políticos argentinos es de los liliputienses, yo estoy en otra liga. Les irrita porque demuestra su insignificancia, lo berretas que son. Yo, en cambio, genero un terremoto. Les encantaría estar donde estoy yo”, se halagó. En un ameno diálogo con Jonatan Viale, recordó conmovido su recibimiento en el acto de Vox y destacó: “Sánchez habla de interferencia en la campaña, pero yo fui a hablar sobre la atrocidad del socialismo”.

“Durante el discurso me salí de la letra”, reconoció el mandatario nacional y continuó: “Dije ‘atornillado’ y mencioné el caso de corrupción, pero no la nombré” a la esposa del presidente español. “Entonces es el principio de revelación, se autoincriminan. ¿Me están diciendo que Sánchez, en su diatriba, utiliza el Estado de forma personal? ¿Él es el dueño del Estado? Esto demuestra que está sucio, la mujer tiene un montón de causas por tráfico de influencias”, señaló Milei, e insistió en que, a pesar de que el país europeo retiró su embajadora de Argentina, “la relación no se va a romper, porque no la construyen los mandatarios, sino la gente”.

“Invito a que vean mi discurso, en un momento hablo de la hermandad entre nuestros pueblos. Después me amanzan y me dicen que pida disculpas. No voy a pedir disculpas, si yo fui el agredido. Lo hicieron de una manera tan burda que todo el mundo habla del caso de corrupción, y encima apretaron a un juez. ¿Quién es el totalitario? Si pone un problema personal a dinamitar las relaciones internacionales”, cruzó Milei a Sánchez y señaló a la política local: “Lo que está pasando en España no es independiente de lo que pasa con el kirchnerismo, lo promueven desde acá para armar revuelos en Argentina. Está coordinado con el kirchnerismo«.

“Sánchez nunca me llamó para felicitarme cuando gané las elecciones y se metió abajo de las polleras de la mujer y me mandó a agredir por las mujeres de su espacio. Como Alberto Fernández es uno de los asesores de Sánchez, vi que esto se venía”, advirtió Milei en su nota con TN y lanzó: «Son insignificantes: es tan cobarde que me mandó a pegar por mujeres». También afirmó que el presidente español “está usando políticamente” su cruce con él “porque tiene problemas y necesita polarizar. Al mismo tiempo, trabaja alineado con el kirchnerismo para intentar sabotear nuestro gobierno, en sus intenciones golpistas. Porque tienen síndrome de abstinencia en la billetera y saben que vamos a seguir avanzando en las causas de corrupción”, opinó.

Asimismo, el presidente postuló que «Sánchez llora interferencia» en las próximas elecciones del Parlamento Europeo, pero que «él hizo campaña activamente (junto a Yolanda Díaz) por Sergio Massa. También utilizaban los elementos de la campaña negativa que armaron en Brasil: me tildaron de delirante, loco, venta de órganos, de niños. Todas mentiras. Han pasado 5 meses y no pasó nada de las cosas de la campaña negativa. Me han dicho xenófobo, racista, ultraderechista (que para ellos es decir ‘nazi’), fascista, misógino, negacionista de la ciencia. Hace un mes me vienen agrediendo sistemáticamente«, recordó Milei y mencionó el caso del ministro de Transporte español, Óscar Puente, quien lo acusó “ingerir sustancias”, días atrás.

Por otra parte, Milei ratificó que no habrá Pacto de Mayo «porque no dan los tiempos para la ley de Bases. Se puede hacer el 20 junio o el 9 julio. Son reformas que tienen que ver con el largo plazo, no mueve el amperímetro», consideró. También dijo que, de aprobarse, va a haber «una avalancha de inversiones» y recordó que en su primer proyecto se buscaba declarar a la educación un «servicio esencial», en el marco del paro nacional docente convocado para el jueves 23. «Que Roberto Baradel haga lo que quiera», se desentendió el libertario y se negó a aventurar un resultado de la ley de Bases en el Congreso. «Si le preguntás a Francos, dice que sale», repuso. «A la política no le interesa porque saben que no vuelven más», espetó Milei, refiriéndose a la oposición.

Milei habló sobre el periodismo, halagó a sus ministros y dijo que Cristina Kirchner “está cayendo en la intrascendencia”

El presidente brindó la primera nota de su mandato sentado en el sillón de Rivadavia. “Es cómodo, pero no en el día a día para trabajar con la computadora”, reveló Milei, quien prefiere quedarse en Olivos. En el despacho, la única foto visible era una de la ministra de Capital Humano y amiga personal del mandatario, Sandra Pettovello. «Qué satisfacciones que nos está dando, no recuerdo en la historia moderna alguien que haya descubierto tantos casos de corrupción», reflexionó Milei y subrayó que, al inicio de la gestión, «creó una brigada anticorrupción que pasa por todo el organigrama y ya se ven los resultados».

De acuerdo al libertario, el nuevo diseño organizacional del Estado «fue una apuesta interesante y revolucionaria, en todo el mundo me preguntan por lo de Capital Humano«. También dijo que, cuando asumieron, Pettovello «era la única que tenía la billetera abierta, porque teníamos que dar contención a los más vulnerables». Sobre la investigación por presuntas extorsiones de dirigentes sociales a beneficiarios de planes sociales, aseguró que Pettovello «vio con mucha claridad cómo funcionaba la corrupción», por lo que «quitó la exigencia de la ‘contraprestación'» y así «quitamos ese mecanismo de extorsión y robo». También recordó que su gobierno denunció que casi la mitad de los comedores populares registrados «no existen» y que se «hacían negocios» con los bolsones de alimentos.

«A Belliboni le diría que es un delincuente. Robarle el pan de la boca a los más vulnerables es muy cruel. Esto demuestra la trama siniestra entre el kirchnerismo y la izquierda, en la disidencia controlada«, analizó Milei y enalteció «el accionar de Pettovello, Bullrich y quien estaba en Infraestructura (Guillermo Ferraro), porque pudieron encauzar el dinero para que los delincuentes pierdan y la plata vaya donde tiene que ir». Cuando el periodista le preguntó si «quisiera verlos presos», el libertario marcó: «Yo me la paso haciendo gala del republicanismo, no puedo estar metiéndome en otro poder, no lo podía hacer como diputado y mucho menos como presidente. Pero tengo una ministra que es feroz y les cae con la Justicia. La criticaron porque estaba tocando muchos negocios. Pepe Albistur me decía ‘semana santa’ porque sabía que venía lo de los guardapolvos de la mujer«, increpó a Victoria Tolosa Paz por una acusación de presunta defraudación.

«Estoy orgullosísimo de todos los ministros», aseguró el presidente y resaltó el trabajo del ministro de Economía, riéndose de los rumores que sugerían una crisis y hasta una potencial renuncia de Caputo. «Villarruel está trabajando duro y parejo para sacar la ley de Bases. Patricia es maravillosa«, postuló Milei con una gran sonrisa. «Lo que está haciendo en la lucha contra la inseguridad hay que reconocerlo. Su labor es enorme. Es fabuloso, ¡puso en orden la calle!», defendió a Bullrich y aprovechó para destacar «la labor que hace Guillermo Francos lidiando con la casta política«. Además, descartó que Karina Milei fuera candidata para 2025: «No le gusta esto, sólo lo hace para acompañarme a mí. Pero pareciera experta, lo del karinismo es increíble», reconoció. Luego expresó que «con Mauricio Macri me llevo bárbaro. Hoy me escribió diciéndome que intente dormir», expuso.

Sobre la expresidenta Cristina Kirchner, Milei aseguró que «está cayendo en la intrascendencia misma» y consideró que «es parte del pasado». «Su última aparición fue en un cuartito», ironizó Milei sobre el acto de la expresidenta en el Instituto Patria, donde inauguró su Salón de las Mujeres. «Está en el pasado. Antes estaba todo el mundo pendiente de lo que decía, ahora su discurso pasó sin pena ni gloria», consideró. Ante una consulta sobre la jubilación que percibe la líder peronista, explicó que «es un derecho adquirido, yo vengo a respetar el derecho a la propiedad. Creo que no tiene que haber jubilaciones de privilegio, pero no lo puedo hacer hacia atrás. Mirá lo indignado que estoy que le pego un tiro a mi propio bolsillo, por eso empiezo por mí mismo».

El mandatario le regaló una copia de su nuevo libro, “Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica”, a Jonatan Viale y contó que la presentación, que se hará el miércoles en el Luna Park, «va a estar divertida porque me va a acompañar José Luis Espert» y adelantó que hay una sorpresa para «la primera parte» del evento, que anunciará este martes por la mañana el vocero presidencial, Manuel Adorni. «Es un acto privado con financiamiento propio. Por el libro tengo regalías, pero se las cedí a una empresa que va a pagar el Luna Park, hasta que se junte todo el dinero del acto y ahí empiezo a cobrar yo. No hay plata del Estado, estas cosas me las financio yo mismo, tengo creatividad”, comentó.

Por último, Milei, quien mantiene una relación conflictiva y violenta con el periodismo, recordó que Pettovello «tiene cinco títulos, el primero fue de periodista y…», sugirió sobre la reticencia de la funcionaria a dar entrevistas. Cuando Viale le preguntó si él también «odiaba al periodismo», el jefe de Estado contestó: «Pondero fuertemente la actividad del periodismo. Nos han hecho críticas y a veces nos aportan información, es cierto que a veces nos vamos a equivocar. Cuando aportás información de la buena, lo valoramos. Por eso estoy en Twitter todo el día viendo qué sale. Lo que les señalo es que erran, que es humano, pero lo que no puede ser es que sea siempre para el mismo lado. Cuando hago un planteo es porque veo que todas caen del mismo lado, sería el mismo problema si fuera al revés, si todas fueran a favor. Yo valoro señalar errores, pero no pueden pifiar siempre para el mismo lado«, insistió.