Michael Schumacher: escándalo mundial por una falsa entrevista al expiloto accidentado

La salud de Michael Schumacher, séptuple campeón de la Fórmula 1, accidentado el 29 de diciembre de 2013 cuando esquiaba en los Alpes suizos, es uno de los mayores secretos guardados de la historia del deporte. De 54 años, realmente muy poco se conoce del alemán: su familia se ha encargado de preservar la intimidad en forma celosa. Por ello, en las últimas horas el mundo del deporte se sacudió luego de que la revista alemana Die Aktuelle provocara un verdadero escándalo al vender en su portada que tenían la “primera entrevista” a Schumacher, cuando en realidad se trató de una charla simulada a través de una página web de inteligencia artificial.

En el texto, a doble página y sin firma, no se especifica en ningún momento de que se trata de una simulación. Solamente se desliza la posibilidad de que no sea una entrevista y de que sea todo obra de la inteligencia artificial cuando en la parte final del artículo se puede leer: “¿Michael Schumacher realmente dijo todo esto? La entrevista fue online. En una página que tiene que ver con inteligencia artificial, o AI para abreviar”. En las redes sociales no tardaron en estallar de bronca contra el medio germano y habrá que ver si la familia emprende acciones legales contra la publicación.

Una imagen tomada el 15 de enero de 2004: Michael Schumacher esquiando en Madonna di Campiglio, Italia; en 2013 sufrió un accidente realizando la misma actividad VINCENZO PINTO – AFP

Para crear dicho texto, según puntualizó el diario español Mundo Deportivo, el medio alemán usó la aplicación “character.ai”, que permite hablar en forma simulada con personajes famosos, respondiendo a las preguntas de la forma en la que esta inteligencia artificial considera que hablaría dicho personaje en cuestión utilizando información de anteriores declaraciones.

“Nada de medias oraciones escasas y nebulosas de amigos. ¡Respuestas suyas! ¡Por Michael Schumacher! Aquí está: ¡la increíble entrevista! Con respuestas redentoras a las preguntas más candentes que todo el mundo se ha estado haciendo durante tanto tiempo”, aseguró (mintió) la revista.

La polémica portada de la revista alemana «Die Aktuelle», que prometió una supuesta entrevista con Michael Schumacher

“¿Cómo ha estado desde el accidente que sufrió en 2013?”, o “¿Cómo se encuentra hoy?”, son algunas de las preguntas que hace esta publicación en el texto, incluso preguntando al supuesto entrevistado sobre si está siguiendo la carrera de su hijo Mick. “Mi vida ha cambiado por completo”, destaca esta publicación en su doble página, entre comillas, como si la frase la pronunciara Michael Schumacher.

Un polémico viejo antecedente

Esta misma revista que está bajo la lupa protagonizó otra polémica con una información que llenó de ira a los fanáticos de la Fórmula 1. Fue en 2014: en la portada usaron una imagen de Schumacher con el título: “¡Qué suerte ! Se sienta al sol”. Para ilustrar la imagen, la revista usó una foto del expiloto que llevaba al lector a pensar que había sido tomada en su proceso de recuperación. Y dentro de la revista, en el texto, la publicación explicaba que Schumacher necesitaba una silla de ruedas y era “empujado a la terraza por su esposa Corinna durante los templados días de verano”. Pero, realmente, la foto que usaron fue una instantánea vieja que había sido tomada en Saint-Moritz, Suiza, un año antes del accidente.

Schumacher y su esposa Corinna Twitter

Muy poco se sabe acerca del estado de salud de Schumacher y eso se debe al gran halo de confidencialidad que estableció desde aquel día del accidente Corinna junto con la portavoz oficial, Sabine Khem. La información que surgió desde el 29 de diciembre de 2013 fue muy escasa, con más trascendidos que revelaciones. Hace poco tiempo, Eddie Jordan, ex piloto y dueño de la escudería en la que Michael Schumacher debutó en la Fórmula 1, se refirió a la esposa de la leyenda del automovilismo: “Ya han pasado casi diez años del accidente y Corinna no ha podido ir ni a una fiesta, o a almorzar, o a hacer esto o aquello. Es como una prisionera”.

“A donde vaya Corinna, todos quieren hablarle de Michael, cuando realmente no necesita que se lo recuerden todos los días y a cada minuto”, explicó Jordan en una entrevista con el diario británico The Sun. La vida de Corinna se centra prácticamente en cuidar a su esposo y mantener la privacidad a toda costa. Incluso, ante amigos que insisten en visitarlo.

Eddie Jordan y Michael Schumacher, socios en el comienzo de la aventura de Schumy en la Fórmula 1 HOCH ZWEI – Corbis Sport

“Hice un esfuerzo para ir a ver a Michael en los primeros días después del accidente y ella se negó, y con razón, porque demasiada gente quería ir a verlo. Jean Todt tuvo el privilegio de ir por lo cercano que estaban en su tiempo juntos en Ferrari, lo cual es completamente comprensible”, recordó Jordan. Y agregó: “No pude ir a ver a Michael y me dijeron: ‘Te amamos, Eddie, y hemos estado involucrados contigo durante mucho tiempo, pero necesitamos privacidad y protección de Michael’”.

Michael Schumacher, en 1999, en Melbourne Tobias Heyer – Bongarts

De hecho, la mujer de Schumacher apenas rompió el silencio entre lágrimas para unas pocas palabras en un documental sobre el múltiple campeón que se estrenó hace dos años. “Poco antes de que sucediera lo de Méribel, Michael me dijo: ‘La nieve no es la mejor. Podríamos volar a Dubai y hacer paracaidismo ahí’. Estamos juntos, vivimos en casa juntos, hacemos terapia y todo lo que podemos para que Michael esté lo mejor posible y también para que sienta nuestro vínculo familiar. Tratamos de continuar como familia, en la forma en que a Michael siempre le gustaba y que aún le gusta. Seguimos viviendo nuestras vidas así. Lo privado es privado. Así que para mí es importante que él pueda seguir disfrutando de su vida privada como sea posible. Michael siempre nos protegió y ahora nosotros lo protegemos a él. Pase lo que pase, todos los días”, dijo en medio de imágenes inéditas de Schumy.

