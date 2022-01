Metallica utiliza perros para detectar casos de coronavirus en sus shows

Por la nueva ola de contagios de Covid-19, Metallica contrató un servicio de perros adiestrados en la detección de casos positivos de coronavirus. El grupo tiene como objetivo mantener las giras lo más seguras que sea posible.

Otro de los grupos que tomó la misma iniciativa fue Tool. Según informó la revista especializada Rolling Stone, los miembros del equipo o cualquier persona que quiera acceder al backstage de los recitales tendrán que pasar por la detección de los perros.

Leé también: EE.UU. reportó más de un millón de casos de coronavirus en un día, un récord a nivel mundial

Cómo es el procedimiento para detectar los casos positivos

En el caso de Metallica, la empresa Bio Detection K9, que desde hace muchos años trabaja con el gobierno de los Estados Unidos, fue la empresa contratada para los recitales que se realizaron en Fort Lauderdale, Atlanta, y en la celebración del 40 aniversario del grupo en San Francisco.

“Toco madera, pero hasta ahora los perro lo han estado manteniendo alejado. No hubo ningún perro que señalara a nadie”, contó John Peets, representante de la compañía.

Metallica, al final de un show, en 2010 (Foto: AP/Martin Mejia).

Por su parte, su director de operaciones, Shawn Reed, aseguró en SWVA Today, que no utilizan los perros para detectar el virus entre el público. “No estamos para buscar con un perro ante 70 mil personas”.

Los miembros del equipo de la banda tienen que usar un barbijo durante diez minutos y luego colocarlos en una línea que será los perros puedan identificar si hay un caso positivo.

Play Video

Según trascendió, actualmente hay 12 perros en servicio, con otros siete u ocho que están siendo entrenados. Además, los perros pueden detectar la variante ómicron solo oliendo la mascarilla de cada persona.

Metallica publicó un tráiler de su nuevo libro con fotos de la época de su disco “The Black Album”

En 2021, la banda celebró los 30 años de su disco homónimo, conocido como “el álbum negro”. Metallica compartió un tráiler de su libro de fotos llamado “The Black Album in Black & White”, que trae imágenes de los músicos trabajando en este histórico quinto disco de su carrera.

Con algunas fotografías conocidas, y otras tantas inéditas, los fans pueden revivir algunas instantáneas de la gira de Metallica, con 300 fechas que siguió al lanzamiento del disco entre 1991 y 1993.

Play Video

(Foto: captura tráiler de Metallica).

El grupo calificó a este preciado material como “una celebración épica de uno de los álbumes más legendarios del rock”. “El nivel de confianza estaba en su punto más alto y nos sentimos mejor que nunca sobre quiénes éramos y cómo nos veíamos a nosotros mismos con respecto a ser fotografiados”, sostuvo Lars Ulrich, según publicó NME.

The Black Album, un disco que marcó a una generación

Un trabajo cargado de grandes canciones. La banda californiana se alejaría del metal tradicional para encontrar nuevos sonidos. La crítica y el público respondió de la mejor manera: un material que se posicionó en los primeros lugares de las listas de ventas y que llegó a vender desde su salida cerca de 20 millones de copias.

Para su salida, el grupo contaba con 10 años de carrera. Tras la muerte del bajista Cliff Burton en un accidente de tránsito, en 1986, la formación compuesta por Ulrich, Hetfield y el guitarrista Kirk Hammett sumó a Jason Newsted para publicar el disco …And Justice for All (1988) antes de meterse en el “Black Album”, conocido así popularmente por su tapa negra pese a que el título oficial es “Metallica”.

Leé también: Metallica publicó un tráiler de su nuevo libro con fotos de la época de su disco “The Black Album”

Play Video

Durante nueve meses desde octubre de 1990 a junio de 1991, la banda se encerró en un estudio de Los Angeles junto al productor Bob Rock, que había trabajado con The Cult y Mötley Crüe donde apostó a darle un nuevo aire al grupo, donde los días de grabación se volvieron complicados por las ideas buscadas. “Nothing Else Matters”, es una de las canciones más reconocidas de la obra de Metallica, encontró el camino que quería tomar el grupo.

“Enter Sandman” fue otro de los éxitos del disco, cargada de un poderoso riff, y que fue acusada de plagio por parte del grupo Excel por su tema “Tapping into the emotional void” del álbum The joke’s on you.

si te gustó, compartilo Twitter

Facebook

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...