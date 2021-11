Metallica reprogramó su show en Argentina para abril del 2022

Metallica, la legendaria banda liderada por James Hetfield, ha reprogramado su show en Argentina para el 30 de abril de 2022 en el Campo Argentino de Polo con Greta Van Fleet como banda invitada. Presentado por Flow Music y producido por DF Entertainment.

Actualmente, la banda se encuentra celebrando el 30 aniversario de The Black Album, uno de sus discos de mayor éxito.

Su lanzamiento en 1991 fue #1 en múltiples países y constituyó el formador de algunos de los Hits más importantes de la historia: «Enter Sandman», «The Unforgiven», «Nothing Else Matters», «Wherever I May Roam» y «Sad But True» impulsaron el ascenso de la banda a la cabeza de cartel de estadios y con un crecimiento descomunal inconmensurable a escala mundial.

En el marco del aniversario de su disco más exitoso, la banda presentó The Metallica Blacklist, el disco donde más de 50 artistas sin precedentes que abarcan una gama increíblemente amplia de géneros, generaciones, culturas, continentes y más, reversionan su canción favorita de The Black Album.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE TICKETS

Todas las entradas ya adquiridas son válidas para la fecha reprogramada del 30 de abril de 2022 y respetarán la ubicación asignada al momento de la compra.

Quienes deseen solicitar el reembolso* de su/s entrada/s, podrán hacerlo a partir del lunes 25 de octubre de 2021 hasta el domingo 7 de noviembre de 2021, inclusive.

* En todos los casos es obligatorio acreditar la titularidad de la compra para acceder al reembolso.

A partir del 8 de noviembre a las 10 horas se pondrán a la venta las entradas disponibles.

si te gustó, compartilo Twitter

Facebook

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...