Mecikovsky admitió que incidió personalmente desde AFIP en las causas contra Cristina de Kirchner

El exsubdirector de Operaciones Impositivas de la AFIP fue señalado en este mismo juicio por una de sus subordinadas como el responsable de la “persecución” y animosidad” que sufrió tras haber concluido que no hubo irregularidades en la facturación del holding de Lázaro Báez.

El relato de Mecikovsky fue interrumpido constantemente por la gran cantidad de oposiciones y advertencias sobre el posible delito de falso testimonio y también por el presidente del Tribunal Jorge Gorini, quien le advirtió en numerosas oportunidades que se limitara a responder específicamente lo que se le preguntaba. Así transcurrieron las más de ocho horas de audiencia interrumpidas sólo por unos minutos para almorzar.

Ante la pregunta puntual del abogado defensor de Báez, Juan Villanueva, Mecikovsky dijo no conocer a la dirigente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió pero admitió que fue personalmente a un encuentro con ella en la casa que la exdiputada tiene en Exaltación de la Cruz.

“¿Conoce a Elisa Carrió?”, interrogó el letrado. “Sí. La vi una vez en mi vida. No puedo precisar bien la fecha. Fue una o dos semanas después que Leandro Cuccioli me sacó del cargo”. El propio testigo recordó que la disposición que lo desplazó fue firmada el 8 de octubre de 2018. “El tema trascendió mucho mediáticamente”, dijo. Y relató que en ese momento Carrió lo llamó por teléfono. “Dudé sobre si atender o no, porque cada vez que la doctora Carrió me nombraba yo tenía dos denuncias más. Con lo cual dudé sobre si atenderla o no”, agregó. Y reveló que finalmente atendió la llamada lo que derivó en una propuesta para un encuentro. “Fui a su casa a Exaltación de la Cruz y allí hablé”. “¿Y sobre qué quería hablar Carrió con usted?”, interrogó Villanueva. “Conocerme. Fue más que nada un tema social”, respondió Mecikovsky.

“El Auxiliar”

Como reveló Ámbito, en un pasaje de su testimonial, Mecikovsky reconoció que fue auxiliar de justicia del juzgado de instrucción número 11, en su momento a cargo del fallecido juez Claudio Bonadio. A pesar de ocupar el tercer cargo en orden de importancia de toda la AFIP y tener debajo de él en la pirámide “unas 7500 personas en todo el país”, reconoció que fue él personalmente en varias oportunidades a llevar oficios que se producían en la filial de Comodoro Rivadavia “sobre la situación fiscal de Cristina Elisabeth Fernández de Kirchner”, en el marco de la causa Cuadernos. Según dijo, quien recibió esa información fue el fiscal a cargo de dicho expediente, Carlos Stornelli.

Facturas apócrifas

Durante varios meses del año 2021, el TOF2 escuchó a trabajadores de la AFIP de las filiales Comodoro Rivadavia, Mar Del Plata, Bahía Blanca y Microcentro. Mecikovsky, quien ordenó todas las fiscalizaciones a Austral Construcciones llevadas adelante por esas jurisdicciones, era el protagonista que faltaba de este capítulo que generó importantes cruces entre las partes del juicio. Es porque las defensas consideran que la fiscalía busca reeditar causas penales que ya cursaron en el fuero penal económico por presunta facturación apócrifa y evasión.

En efecto, en AFIP Comodoro se había impugnado a Austral por 254 millones de pesos por facturas falsas. Pero el Contador Lorenzo Raffo, quien refiscalizó todo lo actuado, declaró en este juicio que esas actuaciones habían estado mal hechas y la empresa no debía ese dinero al fisco.

Lo que aún no se pudo vislumbrar en el debate es la relación de esas investigaciones administrativas con los supuestos direccionamientos de la obra pública y los supuestos sobreprecios para favorecer al empresario patagónico.

“El primer caso donde nos topamos, sin saber quién era, con el señor Báez, es uno de esos casos por construcciones en Calafate. Es el primer caso, Badial SA, noo tenía ni la menor idea de quién era Lázaro Báez. Con el tiempo parece poco creíble pero es la verdad”, le respondió el exfuncionario al fiscal. En los cruces con la defensa, se mencionó que Mecikovsky hablaba de resoluciones que habían sido revocadas por la justicia y estaban firmes y las relataba en sentido inverso, lo que era, para los abogados, información falsa.

También buscó despegarse del seguimiento de las causas cuando fueron removidos de sus cargos. “A finales de octubre, principios de noviembre de 2018, me convocaron por oficio a la fiscalía número 11 para trabajar sobre la etapa posterior de estos casos. Recién ahí, en el último bimestre de 2018 me enteré cómo habían terminado”, dijo ante una de las preguntas.

Mecikovsky aprovechó para apuntar a Ruben Toninelli, quien a su vez lo denunció en varias causas del fuero federal y reitqeró parte del relato que había trascendido en medios sobre los orígenes o supuestas protecciones políticas que habrían recibido los comienzos de las investigaciones sobre Báez. Finalmente y a una pregunta específica, dijo que no le constaba alguna relación de esos funcionarios con Cristina de Kirchner.

A lo largo de su declaración, Mecikovsky buscó sembrar elementos que vinculen aquellas presuntas maniobras con el pago de sobreprecios a favor de Báez en las obras viales. “Los ingresos de Gotti (empresa que según aseguró el testigo manejaba Lázaro) que vienen de la obra pública y se van a otros destinos, llevan a pensar que hay sobreprecios”, esbozó. Sin embargo no pudo aseverarlo.