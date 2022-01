“Me negué a acostarme con alguien y me echaron”: una actriz sumó una nueva denuncia en “Cebollitas”

Sigue el escándalo por las acusaciones de maltrato en el set de filmación de Cebollitas y ya son nueve los actores que relataron los hechos. Laura Santanna, la recordada maestra Mariana de la serie, fue la última en sumarse a las denuncias mediáticas.

La actriz aseguró que, luego de que sufrir acoso, se negó a tener relaciones sexuales con un poderoso del programa y llamativamente su personaje dejó de tener participación. “Desapareció la escuela”, afirmó.

El testimonio de Laura Santanna, la maestra Mariana en “Cebollitas”

En diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live, Laura Santanna relató: “Yo no viví agresiones personales, sí hablo de miedo y adrenalina, porque hubo una persona con mucho poder que a mí me invitaba a salir, me llamaba por teléfono, y cuando me lo cruzaba por los pasillos o entraba al piso yo me descompensaba”.

Laura Santanna ya no es actriz y se dedica al counseling. (Foto: Instagram @ counselor_ls)

La actriz explicó cómo afrontó esta situación inesperada en su lugar de trabajo: “Yo me hacía la tonta, trataba de hacerme la que no entendía”. Y aseguró que lo evitaba “de la mejor manera” para que esta persona no se “ofenda, enoje o se sintiera frustrado” porque, en definitiva, la que perdía era ella.

“Con quien era mi novio en ese momento, que hoy en día es mi marido, armábamos estrategias”, reveló Laura, que en algún momento pensó en decir que sí en complicidad con él para sacarse al acosador de encima.

“Un día no hubo opción, me lo dijo muy directamente: que quería estar conmigo antes de que me case. Yo le dije que no era lo que quería”, contó. A partir de ese momento, grabó los libretos que tenía en mano y jamás le acercaron uno nuevo: “No escribieron más mi personaje”.

Qué dijo Laura Santanna sobre las agresiones que denunció el elenco de “Cebollitas”

Varios de los actores de «Cebollitas» confirmaron los maltratos en el set. (Foto: Archivo)

Si bien Laura Santanna aseguró que durante las grabaciones de Cebollitas ella no vivió ese tipo de maltrato en carne propia, confirmó los dichos de los niños actores.

“Podía llegar a ver gritos y destratos a los chicos”, describió, y agregó que se sintió incómoda ante la situación, sin saber qué hacer.

“Pienso ‘qué lástima que no era mamá’, porque uno tiene otra fortaleza para defender a un niño”, dijo.

Quiénes son los actores que denunciaron malos tratos y violencia en “Cebollitas”

Juan Yacuzzi encarnó a Coqui y fue el primero en salir a contar su experiencia traumática. “ Se ponían rojos de gritarnos y había compañeros llorando”, reveló.

encarnó a Coqui y fue el primero en salir a contar su experiencia traumática. “ y había compañeros llorando”, reveló. Martín Miani interpretó a Tomás. Aseguró que durante las temporadas teatrales les daban “café con aspirina para soportar la jornada de trabajo” .

interpretó a Tomás. Aseguró que durante las temporadas teatrales . Iván Rossi , el tanguerito de Cebollitas , también contó que fue víctima de maltrato. “Tenía ocho o nueve años y me pusieron el apodo viagra”, recordó.

, el tanguerito de , también contó que fue víctima de maltrato. “Tenía ocho o nueve años y me pusieron el apodo viagra”, recordó. Matías Boquete fue Axel. “En mi caso, yo un día terminé de hacer una de las escenas y una de las actrices me dio vuelta la cara de un bife. Se me llenaron los ojos de lágrimas, mordí las muelas y tragué. Me fui indignado porque había sido una falta de respeto. A ella le molestaba que yo le moviera la silla”, contó.

fue Axel. “En mi caso, yo un día terminé de hacer una de las escenas y una de las actrices Se me llenaron los ojos de lágrimas, mordí las muelas y tragué. Me fui indignado porque había sido una falta de respeto. A ella le molestaba que yo le moviera la silla”, contó. Mariana Rubio le daba vida al personaje de Roxana. Denunció recientemente que presenció muchas situaciones de abuso en el set. “Vi chicos llorando, escuché gritos y maltratos, destratos, comparaciones entre diferentes actores”, aseguró.

le daba vida al personaje de Roxana. Denunció recientemente que en el set. “Vi chicos llorando, escuché gritos y maltratos, destratos, comparaciones entre diferentes actores”, aseguró. Pedro Castagna fue Brian en Cebollitas. Se sumó a las acusaciones esta semana cuando afirmó que todo lo que denunciaron sus compañeros era cierto.

fue Brian en Se sumó a las acusaciones esta semana cuando afirmó que Marcelo Italiano , que encarnó a Sammy en Cebollitas , habló de situaciones extremas vividas durante el rodaje. “No hubo un muerto de milagro” , comentó.

, que encarnó a Sammy en , habló de situaciones extremas vividas durante el rodaje. , comentó. Diego Vicos, el recordado Colo de la novela, aseguró que el clima era “muy intenso” y que trataban a los niños igual que a los adultos. “Quizás la producción debió cuidarnos un poco más. Nos ponían los puntos y se les iba la mano. Me hacían llorar”, dijo.

