Máximo consenso para el protocolo que habilita las sesiones virtuales en la Legislatura

La Cámara de Diputados aprobó el protocolo que fija los mecanismos para la realización de sesiones con participación virtual de diputados y diputadas hasta fin del mes que viene. Lo hizo hoy, en la cuarta sesión especial del año, al aprobar por unanimidad la resolución 1083 a fin de evitar que el calendario de sesiones ordinarias se vea afectado por la pandemia ocasionada por el COVID-19 y su circulación comunitaria en la provincia.

La resolución determina que las autoridades de Cámara deberán estar presentes en el recinto durante las sesiones, mientras que los legisladores y las legisladoras podrán elegir si participarán de manera virtual o presencial. Deberán informar con una antelación de 16 horas previas a la sesión en caso de asistir de manera virtual. Las votaciones serán nominales, a viva voz, por afirmativo, negativo o abstención y reafirmadas por chat en el sistema de videoconferencia. Se computará como ausente al momento de la votación quien tenga la cámara apagada y cada diputado o diputadas deberá solicitar la autorización del cuerpo para retirarse de la sesión en forma definitiva.

El protocolo regirá hasta el 31 de octubre y hasta entonces no ingresará al recinto más que el personal de planta mínimo e indispensable con funciones esenciales para el desarrollo de la sesión. Los puestos de trabajo que queden liberados serán utilizados para redistribuir las bancas en el recinto a fin de garantizar el distanciamiento mínimo recomendado por protocolo sanitario. Los temas que requieran mayoría agravada deberán tratarse en sesiones presenciales.

Los diputados y las diputadas de distintos bloques se expresaron a favor del protocolo y destacaron tanto el accionar de la presidencia de la Legislatura como el trabajo diario del personal de planta permanente. Durante el debate, surgieron inquietudes sobre cuestiones técnicas, tales como el procedimiento a aplicar ante inconvenientes de conectividad y la dinámica de la votación de artículos cuando no haya objeciones previas. En este sentido, desde la presidencia, Marcos Koopmann propuso que la votación de las y los legisladores que participan de manera virtual sea nominal y también escrita en el chat del sistema de videoconferencia. En cuanto a la votación en particular de las normas –que implica la votación artículo por artículo-, el artículo 166° del Reglamento Interno indica que la votación de títulos o capítulos se considerará aprobada por unanimidad cuando no se expresen objeciones.

Previo a la votación del protocolo, desde Juntos por el Cambio, el diputado Lucas Castelli destacó que durante la pandemia la Legislatura “se mantuvo abierta y se continuó trabajando”. En similar sentido se pronunció José Raúl Muñoz (PDC) quien remarcó el trabajo de personal del Poder Legislativo y su aporte “al valor de la democracia”.

A su turno, el diputado Maximiliano Caparroz (MPN) también se refirió a la “flexibilidad de la presidencia de la Legislatura para mantener la casa abierta”. En tanto, el diputado Andrés Blanco (PTS-FIT) acompañó la iniciativa pero pidió igual celeridad para el tratamiento de proyectos vinculados a la construcción de viviendas, el resguardo de fuentes laborales y el fortalecimiento del sistema sanitario en la provincia.

La 4° sesión especial del año fue presidida por el vicegobernador Marcos Koopmann, y contó con la participación de 32 diputados y diputadas. Soledad Martínez, Sergio Fernández Novoa (FdT), José Ortuño (MPN), y Luis Aquín (JC) participaron de forma remota, habilitados por resolución 1082.

La sesión comenzó a las 11.15 y finalizó a las 12.15. La última sesión especial del cuerpo durante este año fue a fines de marzo cuando comenzaron los contagios por la pandemia en el país. En esa ocasión, se sancionó la ley 3230 que declaró la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19 en toda la provincia.