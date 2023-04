Mauricio Macri respaldó en Villa la Angostura a los candidatos del Pro

El ex presidente, acompañado por Hernán Lombardi, se reunió con las candidatas a diputadas provinciales Leticia Esteves y Veronica Lichter, y candidatos a intendentes y concejales por su partido de toda la provincia. Por la mañana estuvo Guillermo Dietrich en la ciudad de Neuquén.

El ex presidente Mauricio Macri estuvo en Villa la Angostura para respaldar a los candidatos del Pro de toda la provincia, y en un encuentro con las aspirantes a legisladoras provinciales Leticia Esteves y Verónica Lichter convocó a los neuquinos al cambio y a terminar con «la provincia para unos pocos».

El encuentro se desarrolló en una confitería céntrica de la localidad cordillerana y el fundador del Pro estuvo acompañado por el diputado nacional Hernán Lombardi. Participaron candidatos a intendentes y a concejales de Neuquén capital, Villa la Angostura, San Martín de los Andes, Centenario, Zapala y Bajada del Agrio, entre ellos Paola Scrigner y Carolina Ubaldini por Centenario, Guillermo Beltrami por Bajada del Agrio, Denisse Stillger y Evelina Durán por Neuquén, César Meza y Monin Aquin por San Martín de los Andes y Luis Ghioni por Zapala. También estuvo la referente local Edith Sanguine.

El ex mandatario expresó su apoyo a la lista 64 con miras a las elecciones del 16 de abril próximo, y llamó a construir una provincia que pueda desarrollarse y crecer beneficiando a todo el conjunto de la población.

Al respecto, la diputada provincial Leticia Esteves contó que el análisis giró en torno a la gestión de los recursos provinciales.

«La principal limitante que tienen los poderes ejecutivos es la falta de recursos, pero la provincia del Neuquén tiene muchos recursos. El problema es que esos recursos no están llegando a las escuelas, porque hay más de 40 escuelas cerradas que aún no comenzaron las clases; no están llegando a la seguridad porque según el Ministerio de Seguridad de la Nación, Neuquén tiene la tercera tasa de homicidios del país; los hospitales están colapsados con gente haciendo cola desde la noche anterior para conseguir un turno; y la pobreza del 38% es igual a la del conurbano bonaerense», recordó.

Y agregó: «Vivimos en la provincia de Vaca Muerta, donde se anuncian récords de producción de barriles de petróleo y de gas permanentemente, pero la pobreza sube y aumenta año tras año. Cuando la principal limitante son los recursos pero vos los tenés, lo que te falta es capacidad de gestionar. Estoy segura de que el 16 de abril los neuquinos se van a animar a cambiarlo».

Visita de Dietrich

Por la mañana la diputada estuvo con el ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich, que llegó también a la provincia para respaldar a los candidatos del Pro. Recorrieron la ciudad y se reunieron con vecinos. En declaraciones realizadas a una radio local, Dietrich se mostró optimista y elogió la capacidad de trabajo de los ciudadanos «a pesar de las trabas que les ponen los gobiernos con impuestos excesivos, regulaciones y tasas».

«Tenemos un desafío enorme como país: poner en las más de 2 mil intendencias que existen gente honesta que trabaje por la gente y tenga una visión para la ciudad; gobernadores comprometidos que trabajen para su provincia impulsando todas las oportunidades que tienen, y un gobierno nacional que entienda hacia dónde va el mundo y resuelva a los problemas macro, porque si tenés buenos intendentes y gobernadores pero 100% de inflación, no se puede», afirmó.

Por la tarde Dietrich participó de una charla con voluntarios y vecinos que se desarrolló en el salón de Amuc de la ciudad de Neuquén.

