Matías Kulfas salió a cruzar a Boudou: “Me encantaría contar con la situación económica que tenía la Argentina cuando él era ministro”

El ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas salió a responderle al ex ministro de Economía Amado Boudou, quien esta mañana había cuestionado duramente al actual jefe del Palacio de Hacienda Martín Guzmán al afirmar que “su visión fue en contra de lo que dijo el Presidente”. El titular de la cartera productiva replicó: “A mí me encantaría contar con la situación macroeconómica que tenía la Argentina cuando Amado Boudou fue ministro de Economía”.

El ex vicepresidente había cuestionado más temprano la dirección de la política económica y apuntó directamente contra Guzmán. “Nuestro espacio político hizo una mala elección. Sería interesante tratar de desmenuzar con calma y tranquilidad cuáles han sido las aristas” que llevaron a este resultado adverso en las urnas deslizó Boudou, quien goza del beneficio de la libertad condicional desde julio pasado tras ser condenado como autor de los delitos de cohecho pasivo (coimas) y negociaciones incompatibles con la función pública en 2018.

“Ahí yo veo un problema que no se ha podido destrabar, sobre todo la hoja de ruta y la prioridad que el ministro Guzmán le ha dado a su gestión”, dijo en alusión a sus permanentes negociaciones con el FMI, el Club de París y otros acreedores externos. “Guzmán hizo foco en las finanzas. No vemos al ministro hablando de los temas de la economía sino de finanzas”, arremetió el ex funcionario de Cristina Kirchner. Y agregó que “en la Argentina siempre los ministros marcan el camino a seguir por el gobierno”.

El ex ministro de Economía insistió en que la sociedad necesita “un shock distributivo” que contemple a las jubilaciones y a la Asignación Universal por HIJO (AUH). “El Presidente lo dice una y otra vez que los salarios le tienen que ganar a la inflación y esto no sucede. Hay un problema instrumental que no se condice con la decisión política del Presidente”, sostuvo para volver a poner en el ojo de la tormenta a Guzmán.

Recordó que “muchas de las paritarias han ido por fuera de la pauta que analiza el Ministro de Economía” pero que sin embargo ese dinero no llegó al bolsillo de los argentinos porque no se le prestó atención al tema de los precios, sobre todo de alimentos y remedios. “Hay que tomar medidas no sólo que tengan que ver con los ingresos de la población sino también con los ingresos de los comerciantes y el empresariado nacional que tienen la misma expectativa”, concluyó Boudou.

El ex ministro de Economía Amado Boudou cuestionó al actual titular Martín Guzmán. EFE/ David Fernández/Archivo

Horas después, el titular de Desarrollo Productivo, y uno de los funcionarios más cercanos a Guzmán, salió a cruzarlo. “Tenemos que tener en cuenta la situación en la que Argentina se encuentra. A mí me encantaría contar con la situación macroeconómica que tenía la Argentina cuando Amado Boudou fue ministro de Economía, que había claramente una situación fiscal, externa y de reservas en el Banco Central”, dijo Kulfas en declaraciones radiales.

El funcionario mencionó por otra parte que “hoy la realidad lamentablemente es distinta, porque pasó (el ex presidente Mauricio) Macri y pasó la pandemia”. En ese sentido, el titular de la cartera productiva dijo que “nos ha tocado equilibrar una macroeconomía muy golpeada, y al mismo tiempo generar los mecanismos de reactivación productiva, industrial, de políticas de ingreso. En eso estamos trabajando”.

Esta mañana Kulfas aseguró que el Gobierno avanzará en las próximas horas en medidas económicas para los sectores más desfavorecidos, tras la derrota electoral en las PASO del domingo. “Sabemos de la necesidad de fortalecer esta reactivación en curso y que llegue a más gente y llegue más rápido. El rumbo es alejarse de las políticas de especulación financiera, que fue la nota dominante en el período Macri, y recuperar la centralidad en la producción y el trabajo”, dijo Kulfas en declaraciones a AM 750.

“Hay mucha gente que podrá decir que no le llegó esa recuperación y es comprensible esa reacción. Lo que queremos es acelerarlo, es lo que estuvimos conversando en el día de ayer con el presidente, con varios del Gabinete, para ver cómo en los próximos meses fortalecemos algunas medidas y podemos acelerar esa reactivación”, agregó.

“El rumbo está claro, los ejes tienen que ver con la producción y el trabajo y nadie cuestiona hoy sobre que la centralidad tiene que estar ahí. La clave pasa por recuperar los empleos perdidos, tanto por la pandemia pero también por el gobierno de Macri, que generó un proceso muy fuerte de destrucción del empleo, de cierre de pymes, de empresas en general y lo principal es revertir eso. Estamos en esa dirección”, dijo.

