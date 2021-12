Mario Vargas Llosa: “Todo el continente está amenazado, salvo Uruguay que representa el verdadero progreso”

Mario Vargas Llosa, uno de los escritores más prolíficos de América Latina y uno de los intelectuales más comprometidos con la región, advirtió este viernes sobre los riesgos que padece el continente y la importancia de defender la democracia en toda la región, durante un seminario organizado por el Interamerican Institute for Democracy y la Fundación Internacional para la Libertad realizado en Coral Gables, Florida. El Premio Nobel de Literatura hizo un repaso sobre las diferentes naciones latinoamericanas y señaló: “ Todo el continente está amenazado ”.

Acompañado de otros líderes políticos de la región como la ex presidente de Costa Rica Laura Chinchilla, el ex mandatario ecuatoriano Lenín Moreno o el ex ministro de Justicia brasileño Sergio Moro enumeró esos peligros y se refirió en primer lugar a México y a su jefe de estado, Andrés Manuel López Obrador. “Los mexicanos votaron mal, como ha ocurrido muchas veces en nuestros países. Y hoy en día, México vive un retroceso dramático, con un presidente populista y demagogo que va acabando con todas las libertades que gracias a (Saturnino) Cedillo vivió México. Y hoy, México es uno de los países que retrocede más América Latina ”, dijo el escritor peruano ante una audiencia concurrida.

“México está resucitando Puebla. No nos olvidemos. Y Puebla era una conjura contra la democracia en América Latina”, afirmó Vargas Llosa. “Y esa es una realidad muy próximo que está ahí”. Fue allí cuando el escritor recordó la reciente visita del dictador cubano Miguel Díaz-Canel a quien AMLO, dijo, lo recibió “como un verdadero virrey”.

En su extensa alocución, el hombre nacido en Arequipa, Perú, en 1936, se refirió a la delicada situación en Nicaragua. “En la historia del continente latinoamericano no se ha visto una cosa parecida. El comandante (Daniel) Ortega, para hacerse elegir, ha eliminado a todos sus rivales, y los ha mandado a la cárcel . Digamos que es absolutamente maravilloso, es la mejor manera de ganar una elección. Y ahí están, él y su esposa”, remarcó al tiempo que tildó de “crítica” la situación en aquel país centroamericano. “Es una de las cosas más escandalosas que pueden ocurrirle a un país”, subrayó.

Mario Vargas Llosa, durante su exposición en el Seminario organizado por la Fundación Internacional para la Libertad (FIL)

“El resto de Centro América no exhibe un panorama más exaltante. Y si vamos más abajo nos encontramos con Venezuela, con Cuba y con Colombia. ¿Qué va a pasar en Colombia? ¿Qué va a pasar si gana (Gustavo) Petro las elecciones en Colombia? Bueno, esa es la catástrofe de América Latina , sin ninguna duda. Las encuestas nos dicen que Petro va subiendo en la aceptación popular. ¿Qué va a ocurrir si gana? Que el mundo dictatorial latinoamericano va a crecer, va a seguir creciendo como ha estado creciendo todos estos años”, enfatizó Vargas Llosa.

Como no podía ser de otra forma, también se refirió a su país, Perú. “La situación allí no puede ser más dramática”, indicó. “Un personaje que no tiene las más mínimas condiciones para gobernar un país ha sido elegido por los peruanos”, dijo en referencia al presidente Pedro Castillo. “ Perú ha cambiado profundamente de dirección, va en la dirección de Venezuela, Nicaragua, Cuba ”.

Sobre la segunda vuelta en Chile, también mostró su preocupación. “Vive una situación incierta. Y eso que creíamos que Chile estaba en la buena dirección. Pero algo falló cuando de pronto aparece en esa indecisión entre elegir una buena posición y una posición negada a la democracia y a la libertad que nosotros proponemos”.

“Bolivia es una dictadura. Es un país que está retrocediendo sistemáticamente”, se detuvo Vargas Llosa brevemente sobre el país gobernador por el Movimiento al Socialismo (MAS).

Vargas Llosa fue además particularmente duro con Jair Bolsonaro, presidente de Brasil. “¿Qué pasa con Bolsonaro? Bolsonaro es un payaso. Bolsonaro ridiculiza las cosas que nosotros defendemos y debemos decirlo así, claramente, porque… basta de engañarnos. Tuvimos muchas esperanzas con Bolsonaro, pero nos ha defraudado profundamente. Y si no triunfa él en estas elecciones, ¿quién? ¿Lula (da Silva)? Lula es un ladrón, no nos olvidemos”.

“¿Qué es lo que queda en América Latina? Uruguay y… Ecuador. Y Ecuador está muy amenazado. Entonces sólo queda Uruguay, que es lo que representa el verdadero progreso. Es decir: la situación en América Latina es verdaderamente dramática”, enfatizó.

Durante el seminario, Sergio Moro, ex ministro de Justicia de Brasil, confirmó su candidatura para la Presidencia de Brasil y dijo que se afilió a Podemos

Por su parte, durante el seminario el ex juez federal Sergio Moro, ex ministro de Justicia de Brasil, confirmó su candidatura para la Presidencia de Brasil y dijo que se afilió a Podemos: “Hablé con muchas personas de Brasil y lo que me dicen es que están angustiados, porque el gobierno está haciendo un mal trabajo. Tenemos problemas de economía, de medio ambiente. Hay gente en la calle, hambruna. El presidente no cumplió la promesa que hizo en la campaña. Una de ellas es muy importante para mí: la lucha contra la corrupción, y él hizo todo lo opuesto ”.

Luego, durante el panel Las Dos Américas: democracia y dictadura, Lenín Moreno, ex presidente de Ecuador, dijo que hoy los dictadores cambiaron. “Ya no son los Somoza, ya no son los Trujillo. Ahora se han adaptado a los nuevos tiempos. Por eso es importante entender cómo es que suelen comportarse, qué es lo que dirige la tendencia de ese tipo de comportamientos. por eso hay que decodificarlos a veces”.

“ Se creen dueños de la verdad y de la libertad, pero no la practican. Se inventan enemigos . Todo el mundo son los enemigos, los ecologistas, los médicos, las feministas, y quieren que tú tengas esos mismos enemigos. Elaboran discursos de odio y venganza. Acompañan todo de una fuerte iconografía”, detalló entre los elementos fundamentales de los regímenes que atentan hoy en día contra la democracia en la región.

Laura Chinchilla, ex presidenta de Costa Rica, acudió de forma virtual y advirtió que en Latinoamérica y el Caribe “ estamos experimentando un deterioro evidente de la democracia . Estamos en un momento en el que el mundo se ha vuelto mucho más autoritario que en el pasado. América Latina es la región que está experimentando el mayor deterioro en el mundo. Hace unas tres semanas nos despertamos con la consolidación de una dictadura como el caso de Nicaragua”,

Laura Chinchilla, ex presidenta de Costa Rica, advirtió que en Latinoamérica y el Caribe "estamos experimentando un deterioro evidente de la democracia

Carlos Sánchez Berzaín, director ejecutivo del Interamerican Institute for Democracy, afirmó que “el castro-chavismo no es otra cosa que el castrismo del siglo XX aggiornado al siglo XXI con dinero de Chávez de Venezuela, con su expansión, creando dictaduras en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador con Correa, en Nicaragua. Y creando gobiernos paradictatoriales en países con democracia como Argentina, México y el Perú, donde los presidentes y los gobiernos responden a ese sistema dictatorial transnacional ”.

Por último, Rosa María Payá, directora de la ONG Cuba Decide, remarcó el espíritu guerrero del pueblo cubano “que nunca ha dejado de rebelarse contra la opresión y que ha tenido que cargarse en los hombros con la normalización de la dictadura criminal y totalitaria que los oprime”.

Esta conferencia fue organizada por el Interamerican Institute for Democracy, una organización sin fines de lucro, y la Fundación Internacional para la Libertad, presidida por Vargas Llosa. Se fundó en octubre de 2002 y su principal objetivo es la defensa de aquellos principios cuya instauración constituye las bases de la democracia, la libertad y la prosperidad.

Participaron también Ernesto Zedillo, Marta Lucía Ramírez, Bill Cassidy, María Elvira Salazar, Carlos Trujillo, Francisco Palmieri, Daniella Levine, María Corina Machado, Álvaro Vargas Llosa, Dionisio Gutiérrez, Francisco Santos, Luiz Philippe de Orléans, Gerardo Bongiovanni, Arturo Fontaine, Jorge Castañeda, Beatriz Merino, Roberto Salinas y Alejandro Chafuén.

