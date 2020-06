Mario Negri: “Mientras Alberto Fernández está ocupado con la peste, Cristina Kirchner cabalga a rienda suelta”

By Redaccion GAM

Tweet on Twitter

Share on Facebook

“No es que uno quiera grietas, pero acá el gobierno tiene una estrategia: llevarse las cosas por delante”, denunció Mario Negri

El diputado nacional y presidente del interbloque UCR-Juntos por el Cambio, Mario Negri, criticó duramente al Gobierno nacional y afirmó que mientras el presidente Alberto Fernández está ocupado con la pandemia de coronavirus “la vicepresidenta [Cristina Fernández de Kirchner] cabalga a rienda suelta llevándose por delante el poder, controlando la justicia y pensando que la pandemia le permite soltar a los que se robaron la Argentina”.

El referente del radicalismo cordobés se refirió a la intervención estatal de Vicentin y al duro debate parlamentario que se dará cuando se trate la expropiación de la mayor empresa cerealera argentina.

“Lo que está en discusión es la expropiación. Creo que van a buscar trabajar a velocidad como hace la vicepresidenta, sin respetar los acuerdos de los temas a tratar. Si la sociedad acompaña y toma conciencia que estamos volviendo a un modelo que ya fracasó en la Argentina, va a ser un debate muy parejo”, consideró Negri durante una entrevista con Marcelo Longobardi en el programa Cada mañana (Radio Mitre)..

“Acá no se trata solo de Vicentin. Es el atropello con una ley del año 77 de [el exdictador Jorge Rafael] Videla, que lanzaron para ocupar, expropiar y no indemnizar” a la empresa, denunció Negri y arremetió: “Hicieron todo al revés, y por asalto”.

“La Argentina no tiene un mango. Es un país en medio de la incertidumbre. Estamos en pandemia con un Estado expropiador. Acá todo indica que hay judicialización de por medio y no entiendo la razón. No sé por qué el Presidente, que debería estar conduciendo la transición, encontrando un plan de salidas entre todos y pensando en la pospandemia, se le ocurre que hay un problema”, desarrolló.

Además, destacó que “el federalismo desapareció, es tierra arrasada, porque el kirchnerismo siempre se sintió cómodo sin controles, con concentración de poder y si es posible en una democracia de un solo poder”.

“No es que uno quiera grietas, pero acá el Gobierno tiene una estrategia: llevarse las cosas por delante”, denunció Negri.

“Tenía la expectativa que el Presidente se diera cuenta que conducía una transición entre la peste y la economía. Mientras él está ocupado con la peste, la vicepresidenta cabalga a rienda suelta llevando por delante el poder, controlando la justicia y pensando que la pandemia le permite soltar a los que se robaron la Argentina”, cerró el legislador cordobés.

8 Visitas