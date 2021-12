MANSILLA Y PERESSINI SUMAN A PLOTTIER AL PLAN FEDERALISTA

Los diputados provinciales Mariano Mansilla, Andrés Peressini y Laura Bonotti trabajan en un proyecto para que Plottier también cuente con un Fondo de Desarrollo e Infraestructura que le permita ampliar su autonomía municipal contando con más recursos para obras e inversiones estratégicas para su diversificación económica. El proyecto que estudian presentar los legisladores es similar al que presentó el Diputado Mariano Mansilla en Senillosa la semana pasada.

Ambas iniciativas se enmarcan en las acciones que viene desarrollando el diputado para promover un desarrollo más federal de la provincia de Neuquén. “La autonomía municipal requiere de tener recursos. Si no, no hay una verdadera autonomía. Si no le damos poder a los municipios no estamos en una verdadera democracia”, resaltó Mansilla.

El Fondo de Infraestructura y Desarrollo para Plottier estará conformado principalmente por el 100% de los cánones que abonen las empresas concesionarias de áreas de producción hidrocarburíferas ubicadas dentro del ejido de la ciudad y por un porcentaje de las regalías que perciba la provincia por estas concesiones.

También prevé la incorporación de otros fondos provenientes, por ejemplo, de aportes que pueda realizar el gobierno nacional o de la renovación de las concesiones de las represas hidroeléctricas.Será el Concejo Deliberante de la localidad el que defina quién y cómo se administrará.

En el departamento Confluencia existen 2621 pozos, de los cuales 437 pozos están dentro del ejido municipal de Plottier, una de las localidades de mayor crecimiento poblacional de la provincia. «Plottier ha aportado muchísimo al crecimiento provincial, ya es la segunda ciudad más importante de la provincia. Es una localidad que se ha dinamizado en la última década por ende reclamé y reclamaré lo que merece Plottier, como la actualización de la coparticipación y el acompañamiento tanto del gobierno provincial como el nacional cuando fui intendente y ahora como diputado junto a Laura Bonotti, defendemos nuestra localidad y seguimos trabajando para ella, porque más allá de que somos diputados tenemos nuestro corazón puesto en Plottier”, señalo el ex Intendente Andrés Peressini, autor de la iniciativa.

Y agregó: «Estas acciones que estamos elaborando junto con el diputado Mariano Mansilla van a tener muchos beneficios para la localidad y sus ciudadanos. Se viene un futuro muy promisorio para la localidad y estamos trabajando para lograr mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas».

La iniciativa será presentada por los autores en el Deliberante para que sea evaluada y enriquecida, en los próximos días.

