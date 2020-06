“Manden a las tropas”: la columna en The New York Times que encendió a la opinión pública en Estados Unidos

El senador republicano Tom Cotton publicó una columna que generó una fuerte conmoción en la opinión pública estadounidense

“Esta semana, los manifestantes han sumido a muchas ciudades estadounidenses en la anarquía , recordando la violencia generalizada de la década de 1960″. Así comenzaba la columna que publicó el senador republicano Tom Cotton en The New York Times . El texto de opinión criticaba a los manifestantes que protestaban contra el racismo a causa del asesinato de George Floyd y despertó una fuerte polémica en la opinión pública, incluidos los periodistas de ese diario, muchos de los cuales decidieron condenar abiertamente la decisión de publicarla.

En la columna, titulada “Send in the troops” ( “Manden a las tropas” ), Cotton arremetió fuertemente contra las personas que salieron a la calle . Más tarde, el senador republicano compartió el enlace a la nota a través de sus redes con el mensaje: “La nación debe restablecer el orden. El ejército está listo “.Tom Cotton✔@SenTomCotton

Tras la publicación, que fue viralizada rápidamente a través de las redes sociales, muchos periodistas del diario empezaron a expresar su repudio a través de un mensaje: “Publicar esto pone a los integrantes negros del staff de @NYTimes en peligro”, escribieron.Kwame Opam✔@kwameopam

“Times Opinion le debe a nuestros lectores mostrarles contraargumentos , particularmente aquellos presentados por personas en condiciones de establecer políticas. Entendemos que muchos lectores encuentran el argumento del senador Cotton doloroso, incluso peligroso. Creemos que esa es una de las razones por las que requiere escrutinio público y debate “, defendió.

Sin embargo, el editor del Times, Arthur G. Sulzberger, dijo que entendía por qué algunos miembros del personal sentían que el trabajo del diario había sido “eclipsado por la decepción y el dolor” por el artículo de opinión de Cotton.

“Está claro que muchos creen que esta pieza quedó fuera del ámbito de lo aceptable, representando comentarios peligrosos en un momento explosivo que no debería haber encontrado un lugar en el Times, incluso como un contrapunto a nuestra propia visión institucional”, agregó el editor.

“Ya he escuchado a muchos de ustedes y escucharé a otros más en los próximos días, comenzando con grupos más pequeños de nuestros colegas negros , que están cubriendo esta historia y viviéndola al mismo tiempo”,

Sulzberger dijo que Dean Baquet, el editor ejecutivo, que no supervisa las páginas de opinión, y Bennet también mantendrían reuniones similares, y que todas las autoridades y los empleados del Times celebrarían una asamblea mañana viernes.

En ese contexto, la unión de profesionales de medios The NewsGuild of New York publicó un comunicado en el que señala: “Aunque entendemos la responsabilidad de la página editorial de publicar una gran variedad de opiniones, consideramos que la publicación de este ensayo es una decisión irresponsable” .

